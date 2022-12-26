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初步認定博客來「有違法情事」 北市：最重罰100萬元

連續低溫來襲 台南養殖水產保險理賠逾200萬元

中央社／ 台南26日電

近日接連有寒流及冷氣團報到，台南市政府除呼籲養殖業者加強防範寒害，並統計有投保溫度參數養殖水產保險漁民，12月獲理賠金額合計已逾新台幣200萬元，鼓勵漁民投保。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，因應低溫來襲，市府農業局呼籲越冬養殖的漁民在魚塭北側搭蓋防風棚，且棚蓋與水面角度應小於30度，並加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備。

農業局表示，為分散養殖漁民天災損失風險，漁業署公告補助漁民投保溫度參數養殖水產保險的虱目魚、石斑魚、鱸魚及吳郭魚保單，只要漁民保單上約定氣象站氣溫連續低於攝氏10度達10小時以上，即可啟動理賠，理賠簡單快速。

農業局指出，12月份連續兩波低溫，保險公司已主動啟動理賠，台南地區理賠金額合計已逾200萬元。

農業局長李建裕表示，除現行漁業天然災害救助機制，政府鼓勵漁民可選擇參加溫度參數養殖水產保險，中央機關補助1/3保險費，台南市政府加碼補助1/3保險費，讓漁民負擔較少保險費，可獲得養殖魚類在低溫寒害後產生的損失保障。

漁民 保險 台南

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