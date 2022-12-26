快訊

獨／阿BEN奉獻百萬、小甜甜10萬給宋逸民教會 最後都不安離開

嘉義獼猴緊抱的小黑狗掛樹亡 「脊椎全斷」被活活餓死

議長選舉跑票嚴重 國民黨：花蓮基隆台南明開考紀會

雲林首座儲能廠正式商轉 可儲存5百萬瓦太陽能電力

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林首座儲能廠今正式商轉，縣長張麗善（右四）出席啟動儀式。記者黃于凡／攝影
雲林首座儲能廠今正式商轉，縣長張麗善（右四）出席啟動儀式。記者黃于凡／攝影

雲林縣日照充足，光電量能全台第3，但缺乏儲能設備，華國飯店跨足能源事業，在雲林設立首座儲能廠，設備容量高達5MW，今天正式商轉，縣長張麗善等人參加啟用儀式；華國能源已布局興建雲林儲能二廠，容量同為5MW（5百萬瓦），明年底前可完工。

雲林首座儲能廠正式商轉，雲林縣長張麗善、台大醫院雲林分院長馬惠明、瓦錫蘭總經理邱垂賓、士林電機處長林登福、華國能源董事長廖裕輝等人到場參加啟用儀式，將手放在啟動球上象徵正式啟動，盼穩定陰雨及夜間供電。

張麗善說，雲林是農業大縣，她主張一地兩用、地盡其利，在不影響農漁業及國土發展，且維持40%糧食自給率情況下，達到魚電共生、農電共生，雲林太陽能發電量是全台前3名，有儲能設備後，可避免夜間或離峰缺電，讓大家穩定生活，同時也穩定電力合理電價。

地政處長、建設處前處長李俊興說，光電能源不穩定，需搭配儲能場，才能有效保存電力，供應尖峰時段用電需求；因工業用電占比高，儲能場設在斗六工業區可就近供應，提升工業用電穩定度，若儲能場有申請設施需求，縣府會協助辦理。

建設處代理處長、副處長鄭峯明說，依目前電力發展來看，確實需要小型電網來降低電力供應壓力，華國能源雲林首座儲能場設有屋頂型太陽能板，發電功率有242KW（242千瓦），再加上5MW儲能設施，對電力供應不無小補，未來會積極協助再生能源建置。

華國能源副總經理劉信賢說，太陽能板將光能轉為電能後，會暫存在電網中，短時間內未使用就會損耗，設立儲能廠可儲存電網多餘電力，等到天黑再拿出來用，目前與台電合作，當天的電力全數賣給台電，避免電力流失、節能減碳。

華國能源經理伍允嘉說，儲能系統、太陽能及充電樁建置是主要業務，已完成新竹、台中、南投太陽能案場；預計投入百億元，在台東興建全台首座大型E-dReg儲能系統， 2024年底前可完工，將攜手廣錠、士電、智電、泓德等業界夥伴，提供設計、採購、施工EPC服務，預計於2025年後上櫃。

華國飯店董事長廖裕輝跨足能源產業，設立雲林首座5百萬瓦儲能廠。記者黃于凡／攝影
華國飯店董事長廖裕輝跨足能源產業，設立雲林首座5百萬瓦儲能廠。記者黃于凡／攝影
華國飯店副總經理劉信賢（左一）向雲林縣長張麗善（左二）說明儲能設備運作原理。記者黃于凡／攝影
華國飯店副總經理劉信賢（左一）向雲林縣長張麗善（左二）說明儲能設備運作原理。記者黃于凡／攝影
雲林首座儲能廠今正式商轉，縣長張麗善（右四）出席啟動儀式。記者黃于凡／攝影
雲林首座儲能廠今正式商轉，縣長張麗善（右四）出席啟動儀式。記者黃于凡／攝影
雲林首座儲能廠今正式商轉，縣長張麗善出席啟動儀式。記者黃于凡／攝影
雲林首座儲能廠今正式商轉，縣長張麗善出席啟動儀式。記者黃于凡／攝影
華國飯店董事長廖裕輝跨足能源產業，設立雲林首座5MW儲能廠。記者黃于凡／攝影
華國飯店董事長廖裕輝跨足能源產業，設立雲林首座5MW儲能廠。記者黃于凡／攝影
雲林首座儲能廠今正式商轉，縣長張麗善（右八）出席啟動儀式。記者黃于凡／攝影
雲林首座儲能廠今正式商轉，縣長張麗善（右八）出席啟動儀式。記者黃于凡／攝影
雲林首座儲能廠今正式商轉，縣長張麗善（前排右四）出席啟動儀式。記者黃于凡／攝影
雲林首座儲能廠今正式商轉，縣長張麗善（前排右四）出席啟動儀式。記者黃于凡／攝影

雲林 張麗善 台電

延伸閱讀

虎科大國際航訓產學中心動工 國內航空人才培育再升級

雲林縣長張麗善小內閣微調…3新任主管布達 建設處長懸缺

效法梅西精神！雲林縣長張麗善連任 穿足球衣宣誓就職

張麗善為監護兒少做這件事 許一個「3年後的希望」

相關新聞

雲林首座儲能廠正式商轉 可儲存5百萬瓦太陽能電力

雲林縣日照充足，光電量能全台第3，但缺乏儲能設備，華國飯店跨足能源事業，在雲林設立首座儲能廠，設備容量高達5MW，今天正...

獨有美食曝光！嘉市IKEA城市店開幕爆滿 點亮火車後站

IKEA在嘉義市的大潤發內開設「嘉義城市店」，也是該品牌全球唯一店中店，今開幕人潮排到大潤發1樓門口外面，包括餐廳廚房、...

林文生一生行善身後仍託夢為善 珠友與英發年終送愛

雲林縣虎尾鎮珠友建設董事長林文生，生前樂善好施是雲林知名熱心公益人士，其太太本著老公行善精神，今天捐助30萬元給雲林家扶...

台南不一樣的環保跨年 11家廟宇用108聲鐘聲祈福

日本有「除夕之鐘」，在大晦日之際寺廟會敲鐘108下，用鐘聲化解舊年的煩惱，台南也有百廟之鐘，4年前由民間發起，串聯在地宮...

寒冷的耶誕節 安南警收到暖心的禮物

林姓國小女學童在寒冷的耶誕節當天，與媽媽一起走進台南市警三分局安順派出所，林小妹妹向值班警員送上手繪卡片，感謝警察保護她...

嘉義縣首間古蹟星巴克 將開幕於林懷民老家培桂堂後院

雲門舞集創辦人林懷民老家嘉義縣定古蹟新港鄉林開泰診療所舊宅「培桂堂」，經2年文化部與縣政府總計花費3800萬建物修復，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。