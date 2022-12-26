雲林首座儲能廠正式商轉 可儲存5百萬瓦太陽能電力

雲林縣日照充足，光電量能全台第3，但缺乏儲能設備，華國飯店跨足能源事業，在雲林設立首座儲能廠，設備容量高達5MW，今天正式商轉，縣長張麗善等人參加啟用儀式；華國能源已布局興建雲林儲能二廠，容量同為5MW（5百萬瓦），明年底前可完工。

雲林首座儲能廠正式商轉，雲林縣長張麗善、台大醫院雲林分院長馬惠明、瓦錫蘭總經理邱垂賓、士林電機處長林登福、華國能源董事長廖裕輝等人到場參加啟用儀式，將手放在啟動球上象徵正式啟動，盼穩定陰雨及夜間供電。

張麗善說，雲林是農業大縣，她主張一地兩用、地盡其利，在不影響農漁業及國土發展，且維持40%糧食自給率情況下，達到魚電共生、農電共生，雲林太陽能發電量是全台前3名，有儲能設備後，可避免夜間或離峰缺電，讓大家穩定生活，同時也穩定電力合理電價。

地政處長、建設處前處長李俊興說，光電能源不穩定，需搭配儲能場，才能有效保存電力，供應尖峰時段用電需求；因工業用電占比高，儲能場設在斗六工業區可就近供應，提升工業用電穩定度，若儲能場有申請設施需求，縣府會協助辦理。

建設處代理處長、副處長鄭峯明說，依目前電力發展來看，確實需要小型電網來降低電力供應壓力，華國能源雲林首座儲能場設有屋頂型太陽能板，發電功率有242KW（242千瓦），再加上5MW儲能設施，對電力供應不無小補，未來會積極協助再生能源建置。

華國能源副總經理劉信賢說，太陽能板將光能轉為電能後，會暫存在電網中，短時間內未使用就會損耗，設立儲能廠可儲存電網多餘電力，等到天黑再拿出來用，目前與台電合作，當天的電力全數賣給台電，避免電力流失、節能減碳。