發揮大愛 柳營奇美啟動長照關懷弱勢營養補給
寒冬送暖，柳營奇美醫院啟動長照關懷弱勢營養補給活動， 涵蓋南市27個行政區逾1200個個案，將營養補給品送至各社區弱勢族群，依照顧處境與就醫需求，提供長照相關服務資源訊息，及連續性醫療照顧服務。
柳營奇美醫院這項弱勢營養補給活動， 委託容愛關懷服務協會協助發放衛福部核准合格營養補給品予居家服務個案，結合各公所協助發放給低收入戶家庭或長照個案。
柳營區長陳玉惠表示，72歲獨居者脊椎病變無法工作，公所平時提供送餐服務時皆會特別關切其健康狀況及起居，醫院能與公所即時介入關懷及贊助物資，除讓長者有受到關懷照護，白袍視覺更易讓長者可安心傾訴。而後壁區長黃炳元造訪88歲獨居阿嬤時表示，由於阿嬤生性靦腆，平時鮮少參與社區活動，對於一行人關懷相當開心，營養補給活動真切落實人親土親的在地關懷。
柳營奇美院長黃順賢表示， 涵蓋南市27個行政區逾1200個個案，將營養補給品送至各社區弱勢族群，院方長期提供各項醫療服務與健康促進活動，讓弱勢族群能避免因經濟、家庭支持系統薄弱等因素，增加罹患疾病風險。
另外，也安排南市政府長照推動小組委員甘士照主講長照2.0服務內涵，詳細介紹政府推動的長照多元關懷服務、照顧資源、社會福利等，提供有長照需求家庭相關協助訊息。
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