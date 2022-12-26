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獨有美食曝光！嘉市IKEA城市店開幕爆滿 點亮火車後站

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
IKEA在嘉義市的大潤發內開設「嘉義城市店」，有美食小站。記者林伯驊／攝影
IKEA在嘉義市的大潤發內開設「嘉義城市店」，有美食小站。記者林伯驊／攝影

IKEA嘉義市的大潤發內開設「嘉義城市店」，也是該品牌全球唯一店中店，今開幕人潮排到大潤發1樓門口外面，包括餐廳廚房、辦公等8區，還有經典肉丸的瑞典美食小站，市長黃敏惠等人揭幕，她說，以往「前驛光閃閃，後驛惦寂寂」，現後火車站已經點亮。

黃敏惠指出，4年前競選時喊出要拚經濟，與年輕人座談，有人提出想要IKEA，當時她覺是不可能任務，但辦台灣設計展後，有了設計思維，IKEA團隊與市府合作，從播種、落地生根，一路成長茁壯。

黃敏惠也說，雖此店僅600坪，逛起來感覺6萬坪，因看得到、看不到（指未陳列店裡）通通可以一次購足，如同嘉市全台面積最小卻人口密度第2高，是創新服務、跨域整合很好的試驗場域。

黃敏惠認為，以往嘉市被稱「前驛光閃閃，後驛惦寂寂」，但後火車站現已點亮，有西區大發展計畫、社會住宅正在蓋，「嘉義真的在啟動了，讓大家一定發發發」，未來會像台北只有東西南北的出口，比起都會區，更有潛力、值得大家來投資；嘉市有雲嘉南200萬消費人口，是除六都以外，少有吸引到IKEA、好市多、in89豪華影城等進駐。

市長黃敏惠、IKEA集團董事凌思卓、大潤發業者等人一起拼出「嘉」字，帶領舞龍舞獅進店內。凌思卓表示，去年疫情最嚴峻時，IKEA以全新型態進駐嘉義市，被在地鄉親的熱情支持感動，「開過行動商店，就不想走了，加深落地深根決心」，以全球首間店中店型態正式進駐，帶來最便利的消費模式。

IKEA嘉義城市店以「IKEA+1」為主題，呼應嘉義諧音，在大潤發賣場內，有多個出入口，全品項8500種家具、家飾都能在店內下單，進而辦理運送組裝或是提貨服務，若購買家飾品或小型家具，則和大潤發結帳櫃台一起結帳；城市店共有客廳、辦公家具、兒童天地等8區，其中美食小站，除經典肉丸，還提供嘉義店獨有的「肉鬆芋泥堡」。

IKEA表示，有一連串開幕活動，即起到明年2月5日，申辦IKEA宜家卡卡友，就能獲得「IKEA新卡友見面禮」；IKEA超人氣小熊玩偶在今天和跨年連假，每天中午12點到下午6點，不定時出現，顧客有機會獲得獻上限量精美小禮。

IKEA在嘉義市的大潤發內開設「嘉義城市店」，今天開幕，有美食小站。記者林伯驊／攝影
IKEA在嘉義市的大潤發內開設「嘉義城市店」，今天開幕，有美食小站。記者林伯驊／攝影
IKEA在嘉義市的大潤發內開設「嘉義城市店」，市長黃敏惠（右二）等人今天出席開幕。記者林伯驊／攝影
IKEA在嘉義市的大潤發內開設「嘉義城市店」，市長黃敏惠（右二）等人今天出席開幕。記者林伯驊／攝影
IKEA在嘉義市的大潤發內開設「嘉義城市店」，今天開幕，與大潤發賣場間有多個出入口。記者林伯驊／攝影
IKEA在嘉義市的大潤發內開設「嘉義城市店」，今天開幕，與大潤發賣場間有多個出入口。記者林伯驊／攝影
IKEA在嘉義市的大潤發內開設「嘉義城市店」，市長黃敏惠（前排中）、IKEA集團董事凌思卓（前排右）等人今天出席開幕。記者林伯驊／攝影
IKEA在嘉義市的大潤發內開設「嘉義城市店」，市長黃敏惠（前排中）、IKEA集團董事凌思卓（前排右）等人今天出席開幕。記者林伯驊／攝影
IKEA在嘉義市的大潤發內開設「嘉義城市店」，IKEA集團董事凌思卓（左起）送上有嘉義特色的花磚背景達拉馬，給市長黃敏惠。記者林伯驊／攝影
IKEA在嘉義市的大潤發內開設「嘉義城市店」，IKEA集團董事凌思卓（左起）送上有嘉義特色的花磚背景達拉馬，給市長黃敏惠。記者林伯驊／攝影
IKEA在嘉義市的大潤發內開設「嘉義城市店」，今天開幕。記者林伯驊／攝影
IKEA在嘉義市的大潤發內開設「嘉義城市店」，今天開幕。記者林伯驊／攝影
IKEA在嘉義市的大潤發內開設「嘉義城市店」，今天開幕，一共有8區。記者林伯驊／攝影
IKEA在嘉義市的大潤發內開設「嘉義城市店」，今天開幕，一共有8區。記者林伯驊／攝影
IKEA在嘉義市的大潤發內開設「嘉義城市店」，今天開幕。記者林伯驊／攝影
IKEA在嘉義市的大潤發內開設「嘉義城市店」，今天開幕。記者林伯驊／攝影
IKEA在嘉義市的大潤發內開設「嘉義城市店」，市長黃敏惠（右）、IKEA集團董事凌思卓（左）等人今天出席開幕。記者林伯驊／攝影
IKEA在嘉義市的大潤發內開設「嘉義城市店」，市長黃敏惠（右）、IKEA集團董事凌思卓（左）等人今天出席開幕。記者林伯驊／攝影
IKEA在嘉義市的大潤發內開設「嘉義城市店」，市長黃敏惠（右三）、IKEA集團董事凌思卓（左三）等人今天出席開幕。記者林伯驊／攝影
IKEA在嘉義市的大潤發內開設「嘉義城市店」，市長黃敏惠（右三）、IKEA集團董事凌思卓（左三）等人今天出席開幕。記者林伯驊／攝影
IKEA在嘉義市的大潤發內開設「嘉義城市店」，今天開幕。記者林伯驊／攝影
IKEA在嘉義市的大潤發內開設「嘉義城市店」，今天開幕。記者林伯驊／攝影

IKEA 嘉義 黃敏惠

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