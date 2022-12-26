快訊

獨／阿BEN奉獻百萬、小甜甜10萬給宋逸民教會 最後都不安離開

嘉義獼猴緊抱的小黑狗掛樹亡 「脊椎全斷」被活活餓死

議長選舉跑票嚴重 國民黨：花蓮基隆台南明開考紀會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林文生一生行善身後仍託夢為善 珠友與英發年終送愛

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
珠友建設和英發企業董事長蔡雪李（左）捐贈30萬元給家扶中心，一圓已故先生遺願。記者蔡維斌／攝影
珠友建設和英發企業董事長蔡雪李（左）捐贈30萬元給家扶中心，一圓已故先生遺願。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾鎮珠友建設董事長林文生，生前樂善好施是雲林知名熱心公益人士，其太太本著老公行善精神，今天捐助30萬元給雲林家扶中心，同時也提供自己新開公司的工作機會給新住民配偶優先就業，今天她和幾位單親的新住民媽媽提前圍爐，場面溫聲。

珠友建設與英發全球企業董事長蔡雪李，今天在縣府社會處長林文志見證下，捐贈30萬元給家扶中心，由家扶主委陳燦勳代表接受，同時由昇樺食品提供圍爐大餐，讓單親媽媽提前圍爐。

元寶水餃、酸菜白肉鍋、烤雞、年年有魚、蹄膀筍乾，還有大吉大利橘子，一道道吉利年菜上桌，來自不同國度的媽媽品嘗不同風味的年菜，提前感受年節喜氣。雲林縣插花協會也送來迎春花盆，祝福辛苦的新住民媽媽，新一年能有新氣象且平安健康。

蔡雪李說，她的先生林文生在世時就經常幫助家扶的困苦家庭，過世後於去年還託夢囑咐她要幫助苦人家好好過年，所以今天代表珠友建設和英發全球公司捐助30萬元，一圓老公的遺願。

圍爐中閒話家常，越南王金妝媽媽的先生病故，她靠種芭樂販售償還先生債務，2名子女已讀大學。阮氏水雪也在先生離世後，靠打工養育孩子上大學，有空還到學校當越南語指導志工。來自印尼的陳薇妃也獨力挑起四名子女家計重擔肩，協助移工翻譯、就醫、生活照應等。大陸籍的劉志華也從事包裝紅蘿蔔維持家計。

席間，蔡雪李除讚賞新住民媽媽努力持家，也體恤外籍人士求職不易，她說，她今年初創的英發公司正需要員工，將優先提供工作機會給新住民媽媽。

雲林家扶陳燦勲主委感謝蔡雪李代表公司捐贈善款並提供工作機會，新住民單親媽媽在困苦環境中，仍能勤奮持家實不容易，期待蔡女士善行拋磚引玉，讓更多人攜手以愛幫助這些苦人家遠離窮困，邁向無窮世代。

珠友建設和英發企業董事長蔡雪李（左四）捐贈30萬元給家扶中心，一圓已故先生遺願。記者蔡維斌／攝影
珠友建設和英發企業董事長蔡雪李（左四）捐贈30萬元給家扶中心，一圓已故先生遺願。記者蔡維斌／攝影
珠友建設和英發企業捐贈30萬元給家扶中心，並和單親新住民媽媽提前圍爐。記者蔡維斌／攝影
珠友建設和英發企業捐贈30萬元給家扶中心，並和單親新住民媽媽提前圍爐。記者蔡維斌／攝影

新住民 雲林

延伸閱讀

全國多元文化繪本親子共讀心得 80件作品獲獎

五星主廚私房年菜3千有找！復興空廚減塑包材環保過年

陳福海落實首項政見 明早10點接受小三通人道探親登記

新住民二代多失根 新北開辦新住民7語共備、開課率34%

相關新聞

雲林首座儲能廠正式商轉 可儲存5百萬瓦太陽能電力

雲林縣日照充足，光電量能全台第3，但缺乏儲能設備，華國飯店跨足能源事業，在雲林設立首座儲能廠，設備容量高達5MW，今天正...

獨有美食曝光！嘉市IKEA城市店開幕爆滿 點亮火車後站

IKEA在嘉義市的大潤發內開設「嘉義城市店」，也是該品牌全球唯一店中店，今開幕人潮排到大潤發1樓門口外面，包括餐廳廚房、...

林文生一生行善身後仍託夢為善 珠友與英發年終送愛

雲林縣虎尾鎮珠友建設董事長林文生，生前樂善好施是雲林知名熱心公益人士，其太太本著老公行善精神，今天捐助30萬元給雲林家扶...

台南不一樣的環保跨年 11家廟宇用108聲鐘聲祈福

日本有「除夕之鐘」，在大晦日之際寺廟會敲鐘108下，用鐘聲化解舊年的煩惱，台南也有百廟之鐘，4年前由民間發起，串聯在地宮...

寒冷的耶誕節 安南警收到暖心的禮物

林姓國小女學童在寒冷的耶誕節當天，與媽媽一起走進台南市警三分局安順派出所，林小妹妹向值班警員送上手繪卡片，感謝警察保護她...

嘉義縣首間古蹟星巴克 將開幕於林懷民老家培桂堂後院

雲門舞集創辦人林懷民老家嘉義縣定古蹟新港鄉林開泰診療所舊宅「培桂堂」，經2年文化部與縣政府總計花費3800萬建物修復，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。