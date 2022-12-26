林文生一生行善身後仍託夢為善 珠友與英發年終送愛

雲林縣虎尾鎮珠友建設董事長林文生，生前樂善好施是雲林知名熱心公益人士，其太太本著老公行善精神，今天捐助30萬元給雲林家扶中心，同時也提供自己新開公司的工作機會給新住民配偶優先就業，今天她和幾位單親的新住民媽媽提前圍爐，場面溫聲。

珠友建設與英發全球企業董事長蔡雪李，今天在縣府社會處長林文志見證下，捐贈30萬元給家扶中心，由家扶主委陳燦勳代表接受，同時由昇樺食品提供圍爐大餐，讓單親媽媽提前圍爐。

元寶水餃、酸菜白肉鍋、烤雞、年年有魚、蹄膀筍乾，還有大吉大利橘子，一道道吉利年菜上桌，來自不同國度的媽媽品嘗不同風味的年菜，提前感受年節喜氣。雲林縣插花協會也送來迎春花盆，祝福辛苦的新住民媽媽，新一年能有新氣象且平安健康。

蔡雪李說，她的先生林文生在世時就經常幫助家扶的困苦家庭，過世後於去年還託夢囑咐她要幫助苦人家好好過年，所以今天代表珠友建設和英發全球公司捐助30萬元，一圓老公的遺願。

圍爐中閒話家常，越南王金妝媽媽的先生病故，她靠種芭樂販售償還先生債務，2名子女已讀大學。阮氏水雪也在先生離世後，靠打工養育孩子上大學，有空還到學校當越南語指導志工。來自印尼的陳薇妃也獨力挑起四名子女家計重擔肩，協助移工翻譯、就醫、生活照應等。大陸籍的劉志華也從事包裝紅蘿蔔維持家計。

席間，蔡雪李除讚賞新住民媽媽努力持家，也體恤外籍人士求職不易，她說，她今年初創的英發公司正需要員工，將優先提供工作機會給新住民媽媽。