台南不一樣的環保跨年 11家廟宇用108聲鐘聲祈福

日本有「除夕之鐘」，在大晦日之際寺廟會敲鐘108下，用鐘聲化解舊年的煩惱，台南也有百廟之鐘，4年前由民間發起，串聯在地宮廟以鐘聲取代鞭炮聲祈福，今年已有11家廟宇參與。召集人蔡宗昇邀請台南各地廟宇或教堂一同參與跨年鳴鐘的行列，為疫後的台灣祈福。

台南市政府民政局副局長吳明熙表示，這是民間自發性的敲鐘祈福活動，相當有意義，可將跨年歡樂的氣氛帶到廟宇，且拉近民眾與宮廟的距離。

台南市目前登記有案的宮廟有1651家、教堂67間，明年是台南建城400年，希望明年的敲鐘祈福能有400家廟宇參與，市府也會協助推動，讓建城400年更具意義。

發起跨年鳴鐘活動的召集人、屎死溝墘客廳廳長蔡宗昇，以金曲歌王謝銘祐歌詞中的「一個城市可以藏多少夢？」來談這場文化節慶的起心動念。

他說，多年來從社區和文化面觀察，每到跨年，台灣大大小小放鞭炮、大型跨年演唱會施放煙火所費不貲。若讓居民來廟裡敲鐘，不只是祈福，肅穆的鐘聲取代鞭炮聲，各廟可以展現自己的歷史文化，神祇故事給更多居民認識、而非只是傳統的廟會科儀。這樣廟宇和地方民眾的連結度會更緊密，居民也可以更深層的認識台南的文化。

蔡宗昇說，台南有1千多家廟宇，若都能加入跨年鳴鐘的行列，將成為台南的特色跨年，台南有如此的條件為什麼不做？「當台南的鐘聲齊鳴甚至可以登錄世界紀錄，讓全世界看見台南。」

跨年鳴鐘活動，參加敲鐘祈福的民眾可以在跨年夜到11間宮廟及後壁區安溪寮聖家天主堂排隊，準備淨手、上祈福疏文，在子時一刻(晚上11點15分)共同敲響108下鐘聲，為家人、朋友及台灣祈福。

參與的民眾還可以獲得各宮廟、天主堂精心為民眾準備的平安小禮或暖心茶點。集福宮提供特色貓妖明信片與黑糖香餅，濟福供是暖飲與祈福開運籤，祀典大天后宮則是神祕小禮物。

台南社大主任林冠州表示，在浮動世界情勢上，台灣更需集氣，以及凝聚所有人共識的儀式，全家用鳴鐘為自己祈福，也為台灣祈福。

台南民宿協會為了響應敲鐘祈福迎新年活動、在跨年夜特別安排中、英、日3組導覧，服務外籍旅客，得以深入了解台南的人文風情和廟宇文化、進而來廟宇敲鐘祈福留下特別難忘的台南跨年經驗。

如果想知道自己家周邊的宮廟有無參與跨年鳴鐘的活動，可以上臉書搜尋「府城敲鐘祈福」粉專，查詢每間廟宇的活動資訊。有意加入行列的廟宇請洽蔡宗昇，電話0931820552。