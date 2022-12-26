台南應用科大台灣世曦工程顧問今簽「產學合作備忘錄」

台南應用科大與台灣世曦工程顧問公司今天簽署「產學合作備忘錄」，雙方合作人才培育，強化創新性產學合作推廣應用，期許能有更多合作研究成果共創雙贏。

南應大校長楊正宏與台灣世曦董事長施義芳代表簽署。校方表示，世曦也將提供獎助學金與學生實習機會。

施義芳表示，希望藉合作效益鏈結教學研究、實習與就業上，發展多元面向致力培育兼具應用務實及人文科技嗎優秀人才。