台南應用科大台灣世曦工程顧問今簽「產學合作備忘錄」
台南應用科大與台灣世曦工程顧問公司今天簽署「產學合作備忘錄」，雙方合作人才培育，強化創新性產學合作推廣應用，期許能有更多合作研究成果共創雙贏。
南應大校長楊正宏與台灣世曦董事長施義芳代表簽署。校方表示，世曦也將提供獎助學金與學生實習機會。
施義芳表示，希望藉合作效益鏈結教學研究、實習與就業上，發展多元面向致力培育兼具應用務實及人文科技嗎優秀人才。
楊正宏表示，建校58年在生活科技、人文藝術等面向以多元均衡方式持續成長，以培育應用務實、人文科技優秀人才為責。期待與台灣世曦在人才培育、產學合作與技術研發全面合作，創造雙贏機會。
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