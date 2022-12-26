嘉義縣首間古蹟星巴克 將開幕於林懷民老家培桂堂後院

雲門舞集創辦人林懷民老家嘉義縣定古蹟新港鄉林開泰診療所舊宅「培桂堂」，經2年文化部與縣政府總計花費3800萬建物修復，今年10月正式完工，委託新港文教基金會維護管理、試營運，今天由林懷民、文化部長李永得、縣長翁章梁等人揭幕，明年1月開放參觀，更吸引星巴克進駐古蹟後院營運，預計明年1月11日開幕。

林懷民今開幕致詞特別舉杯表示，以酒「敬天、敬地、敬祖先」，他說，房子已不是林家的，捐贈給縣政府代表這是大家的，期許大家能在房子裡頭獲得樂趣、幸福的感覺、美好的日子。

文化部長李永得表示，培桂堂是新港地區的重要記憶，建築具文化歷史價值，文化部全力協助保留文化資產，流傳給後代共同使用，非常不容易，感謝林懷民家族與縣府共同努力，未來由新港文教基金會營運，文化部會繼續支持。

林開泰診療所舊宅於105年捐贈給嘉義縣政府，經縣政府調查研究、修復規劃設計等前置作業，109年進行建物的修復工程，今天辦理開幕，林懷民、文化部長李永得、縣長翁章梁、新港文教基金會董事長陳政鴻等人出席參觀。

林懷民表示，家族長輩秉持曾祖父林維朝給的家訓「公爾忘私」把房子捐出來，經文化部與縣政府用心的整頓下，終於能夠開幕跟大家見面，希望大家能夠來走一走，看看台灣南部士紳家族如何走過清代、日治、國民政府及到今天的民主時代的變遷，是一處讓大家可以沉思、沉澱的地方。

林開泰診療所舊宅以開泰醫師父親林維朝所題寫的「培桂堂」名號對外開放。建物配置分為診療所、大廳、新娘房、榻榻米間、讀書間、食飯間、灶腳等空間，每個空間都有展示相對應的林家生活文物。診療所有醫師林開泰年輕時的照片，藥櫃裡有當年最貴的消炎針劑阿斯匹靈，並有領藥櫃、看診屏風及看診用具等。

翁章梁表示，林開泰診療所舊宅充實的文物典藏及完備的展示設施，會吸引不少的民眾前往參觀，且建物鄰近奉天宮、大興宮、復興鐵橋等古蹟及歷史建物，可望串起新港的藝文網絡，提升嘉義縣藝文及觀光風氣。

大廳掛有開泰醫師與林維朝的書畫，並擺設供桌、太師椅、日式神龕等傢具。榻榻米間掛有林維朝題寫的家訓「公爾忘私」的匾額，並擺設日式圍棋盤及開泰先生娘的老風琴。

新娘房牆面展示開泰醫師夫婦和10位子女的結婚照。大廳前廊，是林開泰醫師長孫林懷民，幼時表演的舞台，陳列室以圖文年表呈現林氏家族在不同時代的工作與生活。

培桂堂邀請美學家蔣勳、音樂人林強、音樂人林生祥擔任華語、台語以及客語的語音導覽配音，介紹林開泰診療所的歷史、林氏家族的故事，以及兼具台灣、日本與西式因素的建築物。