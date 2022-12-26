台南藏金閣今年營業額再創新高 環保局分析致勝原因

台南市環保局藏金閣今年營業額再創新高，截至12月24日為市庫進帳348萬元，較之前的最高紀錄2020年323萬元，增加25萬元；且今年的營收與受新冠肺炎疫情嚴重影響的2021年相較，更是大幅增加逾58萬元。

環保局分析成長的原因，認為今年為拓展更多的潛在支持者，積極參與大型活動，如在台北世貿展覽館舉辦亞太永續行動博覽會、在大台南會展中心舉辦「臺南健康嘉年華」博覽會，藏金閣都去設攤。也多次接受廣播電台邀請去推廣藏金閣，還有頻繁地辦理綠生活DIY體驗營，透過多方宣導與推廣，讓藏金閣的再生家具、單車拍賣、美學班的手作品等營收都創新高。

環保局表示，在節能減碳前提下，今年陸續有民間企業或政府機關，向藏金閣美學班訂購以回收紙、回收保利龍客製化的紙塑品或借展既有的紙塑品，DIY廢棄物再利用手作課程也吸引不少團體申請，今年美學班收入較去年增加逾23萬元，達60萬元。

藏金閣再生家具向來有好口碑，經師傅的巧手，再加上精準的市場眼光，挑選出來做為主推的競拍品，都反應熱烈；而菜櫥、中藥櫃、古早梳妝台、大型中藥櫃也都創造了話題及來客數。

二手再生腳踏車也較去年多賣出22台，藏金閣的二手腳踏車都是經過專業維修師維修及調校，每月皆會從中挑選出2輛知名廠單車，做為拍賣車王，拍賣日現場還可以試騎，再依得標者的需求調整，今年共售出119台、營收25萬元，較去年增加5萬。另藏金閣平日銷售之商品、平價傢俱、維修傢俱、尚介肥及尚好肥等也為藏金閣帶來68萬元的收入。

藏金閣每月第4周(星期六)上午舉辦拍賣會活動，若遇到連續假期或補班日則會調整到第2周星期六，明年2023年第一季都遇上連假或補班日，拍賣日調整為1月14日、2月11日及3月11日，更多藏金閣詳細資訊，請上網搜尋藏金閣或是到臉書粉絲專業按讚追蹤。