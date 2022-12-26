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拚創意！莿桐元旦升旗結合健走 全程參加可抽電視

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
莿桐鄉新科鄉長廖秋蓉（右七）今首日上班，在公所禮堂舉辦記者會宣傳元旦活動。記者黃于凡／攝影
莿桐鄉新科鄉長廖秋蓉（右七）今首日上班，在公所禮堂舉辦記者會宣傳元旦活動。記者黃于凡／攝影

雲林縣莿桐鄉新科鄉長廖秋蓉今首日上班，在公所禮堂舉辦記者會，宣傳元旦莿福桐樂旗步走活動，早上7點30分在莿桐公園集合，步行至到公所升旗，再折返回莿桐公園，路程2.6公里，全程參與可獲得雙肩包等紀念品，也可參加摸彩活動，最大獎有55吋液晶電視。

廖秋蓉說，元旦當天預計早上7點30分開始在莿桐公園集合，8點30分健走到莿桐鄉公所，9點在公所前廣場舉行升旗典禮，欣賞虎尾高中校旗儀隊操槍演出，9點30分再從莿桐鄉公所走回莿桐公園，全程大約2.6公里，前1000名到服務台報到可領雙肩包及85元美食券，數量有限送完為止，另也有餐包、國旗貼紙等紀念品。

廖秋蓉也說，莿桐公園主會場有舞台表演和親子互動遊戲，也召集餐飲美食攤位，包括油飯、炒麵、人氣糕粿、大阪燒、雞蛋糕等攤販；此外，全程參與升旗及健走活動，還可參加摸彩活動，獎項有55吋液晶電視、空氣清淨機和紫外線塵螨吸塵器等豐富獎品，更多詳情可參考臉書粉絲專頁 https://reurl.cc/W1pZ0L

莿桐鄉新科鄉長廖秋蓉（前排左七）今首日上班，在公所禮堂舉辦記者會宣傳元旦活動。記者黃于凡／攝影
莿桐鄉新科鄉長廖秋蓉（前排左七）今首日上班，在公所禮堂舉辦記者會宣傳元旦活動。記者黃于凡／攝影
莿福桐樂旗步走健走路線，從莿桐公園到公所折返約2.6公里。圖／莿桐鄉公所提供
莿福桐樂旗步走健走路線，從莿桐公園到公所折返約2.6公里。圖／莿桐鄉公所提供
莿桐鄉公所舉辦莿福桐樂旗步走活動，前1000名報到者可領雙肩包及85元美食卷。圖／莿桐鄉公所提供
莿桐鄉公所舉辦莿福桐樂旗步走活動，前1000名報到者可領雙肩包及85元美食卷。圖／莿桐鄉公所提供

健走 元旦

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