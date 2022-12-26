黃偉哲連任未來4年 「交通」施政將有這些作為

連任的台南市長黃偉哲昨天就職，市府交通局指出，未來4年將以「便捷台南，區域均衡」交通施政主軸，包括改善國道交流道及周邊聯絡道路壅塞、增加小黃公車路線與低地板電動公車、推進鐵路立體化與捷運進度、持續新建立體停車場等，讓台南繼續往前行。

交通局長王銘德指出，為改善國道1號新營交流道及周邊復興路、長榮路平面道路的交通問題，正在進行新營交流道改善可行性研究，針對工程技術、經濟、環境與財務等面向進行評估後，預計明年提出新增交流道高架匝道，紓解復興與長榮路口車流量的改善方案。

大灣、仁德、關廟交流道、南科等聯絡道路的交通壅塞問題，將持續運用科技，監控分析車流，推動路廊智慧動態號誌建置、擴大即時交通資訊發布與服務範圍，規畫壅塞時可行駛的替代路線，並在路側增設電子資訊看板，提供導引資訊，提升車行順暢度並降低10%旅行時間，同時利用無人機監控特殊大型活動及擴大30%本市道路可監控範圍。

王銘德表示，公車轉運站除已在興建中的和順轉運站預定在明年下半年度啟用，規畫中的永安轉運站、安億轉運站、平實轉運站預定在明年度完成設計規畫並進入施工階段，星鑽交通中心預計將於明年起啟動政策公告作業，打造便捷舒適的公車轉乘候車環境。台南火車站站前轉乘設施、人行廣場及交通環境改善計畫，預計明年完成規畫設計。

小黃公車明年將新增11條路線，累計服務18個行政區，共31條路線，另外，也會針對不同需求的市民，推動「都會公車」、「庴邊公車」等公車路線，提升市民搭乘大台南公車的意願，減少使用私人運具。

王銘德說，黃偉哲重視府城、南科及沙崙3核心的交通鏈結先進運輸系統規畫，目前第一期藍線捷運綜合規畫報告及環境影響說明書，均依中央審查意見完成修正再報中央續審，爭取在明年核定，同時也著手準備後續基本設計前置作業，最快能在市長第二任期內動工。

藍延伸線可行性研究報告也已依審查意見完成修正再報中央續審，為加速辦理期程已完成綜合規畫招標程序，預計明年啟動綜規作業；紅線可行性研究已完成規畫成果，正與高雄市政府協調合作事宜；綠線後續將持續與地方民意溝通爭取支持，盡速完成可行性研究修正；深綠線已啟動可行性研究作業，近期將拜會地方並蒐集意見，預計明年可望完成可行性研究成果並報中央審議。

另外，「台南鐵路立體化延伸至永康地區可行性研究」報告書經交通部循程序核轉行政院，計畫核定後中央將啟動綜合規畫作業，明年將陸續完成「新市至善化地區鐵路立體化可行性研究」、「仁德地區鐵路立體化可行性研究」及「新營車站大平台可行性研究」，提送交通部審議。

台南市已申請核定9座前瞻計畫立體停車場，除已啟用的西門健康立體停車場外，其餘8座將在明、後年陸續完工，預計共可增加2630席小客車、1448席機車停車空間。同時，市府再向中央申請7座立體停車場新建工程經費，爭取在北區、善化區、新營區、安南區、歸仁區新設立體停車場，約可再擴大2000多席小客車與800多席機車停車空間。

為改善停車熱區停車格位不足，明年將設置達到4000席智慧柱、埋設1萬個地磁等設備，布建場域擴大到中西、北、東、安平、南、永康、歸仁、仁德、新營、新市等行政區，並發布「台南好停」APP供用路人查找，快速導引至適當停車空間，減少尋找停車位繞行時間。