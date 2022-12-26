曾任要職遭資遣 她8年助逾5000人就業獲勞動部頒獎

曾任要職曾遭資遣的勞動力發展署雲嘉南分署台南就服中心服務員曾瓊仙，秉持同理心，8年來協助逾5000名待業者重返職場，更常以自己經歷鼓勵求職者，獲分署頒發年度最佳服務人員殊榮。

雲嘉南分署在歲末之際頒獎表揚5名傑出同仁，曾瓊仙獲最佳就業服務人員獎，另4人員分別為最佳雇主服務人員賴秀玲、最佳推動訓練資源人員蔡朝弼、最佳訓練師資人員郭達沂、最佳技能檢定服務人員顏杏朱，由分署長劉邦棟頒發獎座。

其中，在台南就業中心服務8年的曾瓊仙，協助逾5千名待業者順利就業，過程更有不少曲折經歷。

53歲曾瓊仙曾在管理顧問公司擔任要職，多年前大環境變動公司經營困難，自己也被資遣清算，前往就業中心尋職，深受就業中心同仁服務熱忱所感動，8年前順利重返職場，擔任就服中心服務員，努力學習相關就服專業知識，常以自己求職經歷鼓勵民眾。

她說，曾遇到60歲毒癮更生人，因特殊身分求職四處碰壁，歷經4年陪伴尋職、37次推介開卡，終於找到健身房清潔工作，已穩定就業半年；曾瓊仙表示「助人為快樂之本」是她服務理念，當成功媒合求職者就業，或服務雇主找到合適員工時，每一次的暖心回饋都為服務熱忱注入動力。