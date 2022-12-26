台南永康就業中心辦「填字遊戲迎新春」鼓勵求職民眾
勞動部雲嘉南分署永康就業中心結合耶誕節、國際填字節今天舉辦「錢兔似錦鴻兔大展填字遊戲大挑戰」。邀請民眾挑戰腦力，發揮潛能，在服務台完成遊戲贈送禮物，民眾到就業中心辦業務還能感受佳節氣氛，活動到31日。
永康就業中心表示，許多民眾打算歲末轉換職場，可到就業中心辦求職諮詢，找理想的工作，搭配「安穩雇用計畫」職缺，推介成功並穩定就業滿30天後，可申請「安穩雇用獎勵四個月最高2萬元紅包」。
另初次求職青年往外縣市找工作，工作地與日常居住地超過30公里以上，經公立就業服務中心推介成功並就業滿30天以上，可申請跨域補助，補助租屋最高可6萬元。民眾計畫在新的一年增加新技能、考取證照，雲嘉南分署規畫許多熱門職訓課程，待業民眾可到永康就業中心詢問報名或上台灣就業通查詢課程內容。
永康就業中心表示，為因應年後轉職及失業民眾求職需求，明年1月將推出一系列年後轉職徵才活動，可加入永康就業中心LINE好友ID：@pkx682r，隨時掌握最新活動消息及職缺等通知。活動更詳細訊息可上雲嘉南分署網站或電洽06-2038560永康就業中心。參加求職者請配戴口罩。
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