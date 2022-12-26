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影／籲成立性專區不僅嘉市 台東議員本會期要提案

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣議員林參天昨在議會宣誓就職後，提出「台東成立性專區」建議。記者卜敏正／攝影
台東縣議員林參天昨在議會宣誓就職後，提出「台東成立性專區」建議。記者卜敏正／攝影

台東縣議員林參天昨在議會宣誓就職後，提出「台東成立性專區」建議，他認為性是人類正常生理需求，政府應該進行有效管理而非全面禁止，設置地點可和地方討論，例如知本溫泉可做為選項，但治安維護是關鍵。

林參天表示，每個人都有性需求，這是很難壓抑的人性慾望，我們應該協助如何疏導，讓有慾望的人能夠正常發洩，這不僅讓需要的人有去處，將性的問題解決，政府和地方都能夠增加收入，收入可以納入社會福利、教育，或幫助弱勢、獨居老人。

他說，台東知本溫泉區過去風華一時，但近年逐漸沒落，如果想讓知本再造風華，在溫泉區規畫一個區域，設置「性專區」或「八大行業特區」，投入經費開發，並做高度治安管理，或許是一個機會，當然這個必須和地方溝通討論。

林參天說，這個想法已經想很久了，看到外縣市這次選舉，也有人提出這個政見，他決定這個會期來提案，甚至可在議會組一個專門小組來研究，把問題攤開來談。

嘉義市議員全名16字的「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，參選嘉義市東區議員獲得2813票，成功突圍當選，她的主要政見就是成立性專區，她當選後也引起各界議論「性專區是否真能合法成立？」

性專區 議員 溫泉

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