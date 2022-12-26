嘉義縣水上鄉長林緗亭上任辦市集 宣示更貼近大眾生活
嘉義縣水上鄉民進黨新科鄉長林緗亭，昨天就職典禮在鄉公所廣場舉辦「飛進夢想青銀創藝市集」活動與民同樂，30攤耶誕市集、街頭藝人表演及泡泡活動，破千民眾同歡典禮致辭；林緗亭表示，要以實際行動宣示，未來會讓公務機關活動，能夠更貼近大眾的生活，減少公部門與民間的距離。
林緗亭表示，期許未來與26村村長及公所團隊的協力合作，改善優化水上鄉的軟硬體建設，重視樂齡教育、婦幼及青年就業問題，跟隨著縣長翁章梁的腳步帶動水上的進步，農工大縣，嘉義實現，由水上出發，讓水上宜居宜家。
林緗亭說，感謝水上鄉親的支持與肯定，感激劉前鄉長於任內改善水上鄉公所的財政，就職典禮鄉公所展開新的氣象，並將喜悅與民同樂，邀請書法協會的大師揮毫免費贈春聯、種子教師耶誕花圈DIY，並邀請市集業者共同舉辦「飛進夢想 青銀創藝市集」活動與民同樂慶耶誕佳節。
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