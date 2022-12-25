台南大觀音亭暨祀典興濟宮寒冬送暖 1100戶受助
台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮今天舉辦寒冬送暖愛心活動，針對安南區和安平區1100戶，發出90餘萬元，每戶贈送春節禮金800元，禮輕情意重，期望社會各界共襄盛舉，讓愛心普及弱勢族群。
大觀音亭暨祀典興濟宮每年舉辦寒冬送暖愛心活動，原台南市六區分成3年辦理，每年依據公所造冊的中低收入戶名單，致贈春節禮金，今年發送的對象安平區274戶、安南區833戶，總計1107戶，每戶發送800元禮金。
董事長吳福春表示，禮輕情意重﹗致贈低收入戶春節禮金，代表十方信眾對宮廟的信任和支持，由廟方轉贈這份愛心給弱勢族群，廟方只是拋磚引玉，希望讓更多單位和團體共同參與，擴大愛的力量。
他說，社會有很多需要被幫助的人士，宗教本著社會公益的立場，也只是救急而已，期望社會各界共同參與，讓愛心的力量更強大，普及層面更廣泛，社會更安定和諧。
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