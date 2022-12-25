台南「家電診所」傳承技藝 傳承技藝還可性向探索

家電損壞沒修理就丟棄隨處可見，也增加許多廢棄物，台南市安南區校長暨家長聯誼會為學生開辦家電診所研習活動，經過2個月每周日的練習，學生已學會小家電的簡易修理，而且即使拆卸後也能組裝，今天結訓並發表成果，由於學生學習興致高，未來還要再開辦。

台南市安南區校長暨家長聯誼會總幹事、青草國小總務主任許棋凱表示，總會長謝基中看到許多家電沒修理就丟掉，認為很可惜，為了減少廢棄物，以及傳承家電維修技藝，舉辦「家電診所‧我就是家電特別醫生」研習活動，邀請家電維修師陳慶隆、黃吉安、陳政義擔任老師，並由土城果小協辦。

課程安排在每周日上午，於土城國小城西分班舉行，共有12名國小高年級、國中生及民眾參加，課程先教會量電表，確認電器沒電才能維修，有了基礎後，教導拆解電風扇等小家電、以及簡易馬達維修。經過一系列的維修課程，學生已敢拆卸、組裝，並修理，而且彼此間還會用無休來比高下。許棋凱說，就有學生未來想當水電技師，也來參加這一研習活動，也是職業性向探索。因為學生興致高且依依不捨，明年會續辦。