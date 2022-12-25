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台南「家電診所」傳承技藝 傳承技藝還可性向探索

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安南區校長暨家長聯誼會為學生開辦家電診所研習活動，傳承電器維修技藝並減少廢棄物，今天展現成果。記者鄭惠仁／翻攝
台南市安南區校長暨家長聯誼會為學生開辦家電診所研習活動，傳承電器維修技藝並減少廢棄物，今天展現成果。記者鄭惠仁／翻攝

家電損壞沒修理就丟棄隨處可見，也增加許多廢棄物台南市安南區校長暨家長聯誼會為學生開辦家電診所研習活動，經過2個月每周日的練習，學生已學會小家電的簡易修理，而且即使拆卸後也能組裝，今天結訓並發表成果，由於學生學習興致高，未來還要再開辦。

台南市安南區校長暨家長聯誼會總幹事、青草國小總務主任許棋凱表示，總會長謝基中看到許多家電沒修理就丟掉，認為很可惜，為了減少廢棄物，以及傳承家電維修技藝，舉辦「家電診所‧我就是家電特別醫生」研習活動，邀請家電維修師陳慶隆、黃吉安、陳政義擔任老師，並由土城果小協辦。

課程安排在每周日上午，於土城國小城西分班舉行，共有12名國小高年級、國中生及民眾參加，課程先教會量電表，確認電器沒電才能維修，有了基礎後，教導拆解電風扇等小家電、以及簡易馬達維修。經過一系列的維修課程，學生已敢拆卸、組裝，並修理，而且彼此間還會用無休來比高下。許棋凱說，就有學生未來想當水電技師，也來參加這一研習活動，也是職業性向探索。因為學生興致高且依依不捨，明年會續辦。

今天結訓並發表成果，學生當場接受測驗，包含量測三用電表、維修電燈和自製警報器，學生都順利通過考驗，展現學習成果，老師看到孩子的表現，欣喜技藝可以傳承。

台南市安南區校長暨家長聯誼會為學生開辦家電診所研習活動，傳承電器維修技藝並減少廢棄物，今天展現成果。記者鄭惠仁／翻攝
台南市安南區校長暨家長聯誼會為學生開辦家電診所研習活動，傳承電器維修技藝並減少廢棄物，今天展現成果。記者鄭惠仁／翻攝
台南市安南區校長暨家長聯誼會為學生開辦家電診所研習活動，傳承電器維修技藝並減少廢棄物，今天展現成果。記者鄭惠仁／翻攝
台南市安南區校長暨家長聯誼會為學生開辦家電診所研習活動，傳承電器維修技藝並減少廢棄物，今天展現成果。記者鄭惠仁／翻攝

台南 廢棄物

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