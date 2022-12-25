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嘉義縣大林鎮新科鎮長上任 批核鎮民喪葬補助費每人1萬
嘉義縣大林鎮第19屆新科建築師鎮長許有疆今日上任就職，批核第1件公文是鎮民喪葬補助費每人1萬元；許有疆表示，要將大埔美工業區的外溢成果回饋給鎮民，他請財政課評估鎮庫財源，提列下次的追加預算，正式啟動喪葬補助1萬元政策。
許有疆上任批核多件公文，第1件公文是「鎮民喪葬補助費每人1萬元」政策、第2件宣布正式開辦「鎮民意外保險」、第3件批准「0-3歲托嬰津貼補助每年6000元」的政策。
許有疆表示，大埔美工業區開發後，大林鎮財源增加，他希望將大埔美工業區的外溢成果回饋給鎮民，他將與鄉親站在一起，自今日開始兌現「五大面向幸福政見」，提升鎮民的社會福利。
大林鎮代表會今天順利選出第22屆正副主席，由鎮代表謝明瑞、簡文桓榮任正、副主席，許有疆前往恭喜，並期盼共同支持讓鎮民有感的社會福利政策；許也期勉鎮公所團隊和他一起致力鎮政推動，提升鎮民生活品質，開啟大林市鎮發展，讓大林有更幸福、更美好的將來。
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