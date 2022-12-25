雲林20鄉鎮市民代表會主席名單出爐 10人連任成功

Oinn不只是輕旅，更是挺你的社群，喜歡台南的「OINN Hotel＆Hostel巷弄潮旅」的住宿Fu，那麼你也會愛上於嘉義今年新開幕的「文化輕旅」，延續首館的工業風格，用更加簡約俐落的方式呈現青旅空間，整體場域、陳設到備品處處充滿趣味巧思，敬邀充滿熱情的生活玩家，一起來這裡交流夢想，讓每一次的旅行變得更有趣、更深刻。

2022-12-25 14:00