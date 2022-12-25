雲林20鄉鎮市民代表會主席名單出爐 10人連任成功
雲林縣20鄉鎮市民代表今天就職，也投票選出代表會主席、副主席，其中選況激烈的麥寮鄉，由無黨籍韓青山連任主席，無黨籍許高源擔任副主席，斗六、大埤、古坑、虎尾、元長、西螺、二崙、崙背、麥寮、水林等10鄉鎮市民代表會主席皆連任。
斗六市民代表會主席胡克勤（國）、副主席黃友美（國）；莿桐鄉民代表會主席林弼昇（無）、副主席余三池（無）；林內鄉民代表會主席許林玉琴（無）、副主席林志憲（無）。
斗南鎮民代表會主席陳大華（國）、副主席黃藏諒（無）；大埤鄉民代表會主席陳秋慶（國）、副主席副主席謝有惟（無）；古坑鄉民代表會主席鄭和義（國）、副主席賴嘉濱（國）。
虎尾鎮民代表會主席林嘉弘（無）、副主席陳樹泉（民進黨）；土庫鎮民代表會主席王錦文（無）、副主席李學傑（民）；褒忠鄉民代表會主席陳良俊（無）、副主席張漢村（無）。
四、元長鄉民代表會主席李宗懋（無）、副主席徐銘欽（無）。
西螺鎮民代表會主席林俊甫（民）、副主席廖秀娟（無）；二崙鄉民代表會主席楊世彬（無）、副主席高志成（無）；崙背鄉民代表會主席蔡誌山（無）、副主席林金玲（無）。
麥寮鄉民代表會主席韓清山（無）、副主席許高源（無）；台西鄉民代表會主席林天祥（無）、副主席吳一平（無）；東勢鄉民代表會主席張哲維（無）、副主席吳金福（無）；四湖鄉民代表會主席吳顯志（無）、副主席蔡淑薇（無）。
北港鎮民代表會主席黃美蘭（無）、副主席陳介民（無）；水林鄉民代表會主席周聯充（無）、副主席陳竹成（無）；口湖鄉民代表會主席王溪邊（無）、副主席蘇慶彰（無）。
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