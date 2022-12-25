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美聲馬丁、英國歌手李美潔訪台南 不一樣耶誕佳節

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
荷蘭美聲馬丁賀肯斯及英國歌手李美潔受邀從歐洲到台南與市民共度耶誕佳節。記者鄭惠仁／攝影
荷蘭美聲馬丁賀肯斯及英國歌手李美潔受邀從歐洲到台南與市民共度耶誕佳節。記者鄭惠仁／攝影

荷蘭美聲馬丁賀肯斯及英國歌手李美潔受邀從歐洲到台南與市民共度耶誕佳節，兩人非首次到訪台南，已有自己的台南口袋景點，這幾天趁著表演之餘，回訪兩年前到訪後就念念不忘的關子嶺及市區等景點。

市長黃偉哲表示，馬丁與李美潔已經是台南的老朋友了，他非常開心他們從第一次來訪的新鮮感、不熟悉，到現在成為台南通，徹底愛上台南。兩名位歌手的旅程即將在聖誕節後結束，希望他們多多把握在台南的時光，享受這裡的美食美景與人情味。

馬丁表示，日前曾前往新化果菜市場參觀，非常驚訝台南與荷蘭有那麼多合作。但馬丁除了走訪新景點外，也指出市長黃偉哲2020年曾推薦他去關子嶺體驗全台灣最獨特的黑泥漿溫泉，返國後念念不忘，今年特地到關子嶺享受台南經典的冬季行程。

李美潔則懷念林百貨及國華街一帶的小物，她非常開心能夠再舊地重遊，並表示這幾天清晨騎著腳踏車到訪安平、四草等地，能緩慢享受在台南的時光，感到相當滿足。

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