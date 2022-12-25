春節近討吉利 業者推黃金皂限量1萬塊快售罄

再過不到1個月就要過年，應景討喜物品受消費者青睞；台南安定古寶無患子生技公司近日推出檀香手工皂，金黃色澤外型嵌上「FINE GOLD 999.9」字體，有如黃金塊，相當討喜，限量推出1萬個，僅在業者官網推出，已快售罄，連業者也嚇一大跳。

古寶無患子董事長王高榮說，檀香手工皂外觀如黃金，推出以來消費者反應熱烈，許多人購回大都裝飾用途放在家中客廳或臥室擺設，室內散發的淡淡清香開運，也有消費者笑說「捨不得洗」，要放在家中討吉利。