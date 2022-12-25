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春節近討吉利 業者推黃金皂限量1萬塊快售罄

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
春節近，台南安定古寶無患子生技公司近日推出檀香手工皂，乍看如黃金塊，大受歡迎。記者謝進盛／攝影
春節近，台南安定古寶無患子生技公司近日推出檀香手工皂，乍看如黃金塊，大受歡迎。記者謝進盛／攝影

再過不到1個月就要過年，應景討喜物品受消費者青睞；台南安定古寶無患子生技公司近日推出檀香手工皂，金黃色澤外型嵌上「FINE GOLD 999.9」字體，有如黃金塊，相當討喜，限量推出1萬個，僅在業者官網推出，已快售罄，連業者也嚇一大跳。

古寶無患子董事長王高榮說，檀香手工皂外觀如黃金，推出以來消費者反應熱烈，許多人購回大都裝飾用途放在家中客廳或臥室擺設，室內散發的淡淡清香開運，也有消費者笑說「捨不得洗」，要放在家中討吉利。

王高榮表示，這次只要是春節應景，且因是手工，僅製作1萬塊，也僅在古寶無患子官網才有商品揭露，坊間實體通路未舖貨；只要在官網消費滿1800元就送1個，此外也能不限消費金額後再加價88元，目前1萬個僅剩下約1000個，未來不再追加，也希望檀香手工皂能帶給消費者金兔年喜氣，好運一整年。

古寶無患子生技公司董事長王高榮說，許多人購回大都裝飾用途，放在家中客廳或臥室擺設開運討喜。記者謝進盛／攝影
古寶無患子生技公司董事長王高榮說，許多人購回大都裝飾用途，放在家中客廳或臥室擺設開運討喜。記者謝進盛／攝影

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