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台灣薪陶獎得主出爐 陶藝名家李亮一獲終身奉獻獎

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
台灣陶瓷協會「台灣薪陶獎」在雲林斗六行啟記念館頒獎。記者陳苡葳／翻攝
台灣陶瓷協會「台灣薪陶獎」在雲林斗六行啟記念館頒獎。記者陳苡葳／翻攝

台灣陶瓷協會「台灣薪陶獎」得主出爐，今年有120組參加10大項徵選，來自全台57名陶瓷工作者及產業人士成為徵選者，終選10名得主，今在斗六市行啟紀念館頒獎，象徵台灣陶瓷邁向新里程。

雲林科技大學創意生活設計系副教授、台灣陶瓷協會理事長游元隆說，台灣薪陶獎勘稱陶瓷界年終表揚活動，盼獎勵戮力提升台灣陶瓷層次與文化的工作者，引領業界技術往更高方向前進。

2022年台灣薪陶獎獲獎名單，傳統陶瓷工坊優良獎竹南蛇窯、新創陶瓷工作室優良獎陳瓊茹、陶瓷事業營運優良獎蕭秉閎、傳統陶瓷績優人員獎吳榮、創新陶瓷績優人員獎張晉嘉。

陶瓷設計專業人員獎黃政雄、陶瓷產業績優人員獎林世煌、陶瓷相關績優學者獎郭建佑、陶瓷產業人員特優獎宋健誠、陶瓷產業終身奉獻獎李亮一。

台灣陶瓷協會理事長游元隆（左）頒陶瓷產業人員特優獎予宋健誠（右）。記者陳苡葳／翻攝
台灣陶瓷協會理事長游元隆（左）頒陶瓷產業人員特優獎予宋健誠（右）。記者陳苡葳／翻攝
資深陶瓷名家李亮一獲台灣薪陶獎陶瓷產業終身奉獻獎。記者陳苡葳／翻攝
資深陶瓷名家李亮一獲台灣薪陶獎陶瓷產業終身奉獻獎。記者陳苡葳／翻攝

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