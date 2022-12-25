台灣薪陶獎得主出爐 陶藝名家李亮一獲終身奉獻獎

台灣陶瓷協會「台灣薪陶獎」得主出爐，今年有120組參加10大項徵選，來自全台57名陶瓷工作者及產業人士成為徵選者，終選10名得主，今在斗六市行啟紀念館頒獎，象徵台灣陶瓷邁向新里程。

雲林科技大學創意生活設計系副教授、台灣陶瓷協會理事長游元隆說，台灣薪陶獎勘稱陶瓷界年終表揚活動，盼獎勵戮力提升台灣陶瓷層次與文化的工作者，引領業界技術往更高方向前進。

2022年台灣薪陶獎獲獎名單，傳統陶瓷工坊優良獎竹南蛇窯、新創陶瓷工作室優良獎陳瓊茹、陶瓷事業營運優良獎蕭秉閎、傳統陶瓷績優人員獎吳榮、創新陶瓷績優人員獎張晉嘉。