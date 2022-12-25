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張麗善選舉補助款 為兒少做定存
雲林縣長張麗善監護的兒童及少年有45人，昨天她將這次選舉的選票補貼225萬元作為監護兒少的定存基金，每人5萬元，以母親的心情為監護兒少留下人生第1筆錢，3年期滿後，可選擇繼續定存或用在求學或就業等需求，張麗善說，上次的選票補貼投注於藝文扎根，這次以定存方式給監護兒少最實質的協助。
張麗善每年都與監護兒少團聚、共度耶誕節，昨在連任就職前1天，將選票補貼變成媽媽的心意，格外有意義，不少兒少有感而發，在耶誕卡寫下願望。有的孩子希望基金未來可幫助自己獨立生活，有的希望存錢以後能出國留學。
張麗善說，有孩子許願想要玩具、新衣服或生活物資，這些會請社會處協助，基金是為監護兒少存下1個「希望」，期滿後使用權在孩子身上，存錢或領出皆可。
雲林家扶希望學園園長林香伶說，機構每季都對12歲以上的孩子推出理財課程，透過現金流遊戲、記帳互動等方式，養成理財觀念，釐清「想要」或「需要」，提升資金運用的自律能力。
縣府社會處長林文志說，配合中央兒少教育發展帳戶政策，為監護兒少開立兒少教育發展帳戶，每月相對提撥最高補助存款1250元，存款期限至滿18歲，成年後可自行運用。
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