雲林區漁會烏魚子大餐 席開兩百桌寒風中吃得更有味
雲林烏魚子嘉年華會今天在萡子寮漁港的漁貨拍賣場盛大登場，雲林區漁會請來總舖師辦桌，兩百桌烏魚子大餐，來自各地的民眾在海風冷颼颼中，享用烏魚火鍋、香蒸烏魚膘及火烤烏魚子等烏魚料理，每個人吃得暖呼呼。
雲林區漁會主辦的漁村特色漁產行銷推廣嘉年華會系列活動，烏魚子比賽率先上場，經評比結果，7兩以上組特等獎李欣記；頭等獎許文村、李雅婷、曾健一、朱祐頡；5至7兩組特等獎盧宜霞；頭等獎吳淑娟、朱婉蓁、曾王淑秋、朱祐頡等人接受表揚。
今天重頭戲歲末烏魚子品嘗餐會在箔子寮漁港登場，來自全國各漁會及民眾抱著寒風天，踴躍出席餐會，雲林縣長張麗善、立委林文瑞也應邀參加。
今年烏魚大餐菜色包括香烤烏金鑽、烏金五柳枝、烏魚米糕、芋香砂鍋烏魚、鐵板烏魚腱、清蒸午仔魚、麻油爆烏魚膘等10道菜；現場也展售高品質的烏魚子，其中8兩以上的烏魚子，兩片就1台斤賣約3200元，吸引不少人選購。
張麗善說，雲林烏魚養殖面積逾153公頃，全國之冠，有海底人蔘美稱的烏魚子，製作技術日益精進，講究低鹽、低鈉走向健康養生，純日曬工法，品質口感俱佳，享譽國際，成為雲林特色農產，更是春節送禮首選。
雲林區漁會總幹事林傳育說，雲林烏魚子今年暖冬影響，整體減產約兩成，加上飼養人工及飼料價格上揚，成本高，所以今年雲林區漁會烏魚子價格平均每台斤漲約兩百元，盡管如此，區漁會今年仍讓民眾可買到高CP值的國產烏魚子，送禮年菜皆宜，歡迎民眾訂購，洽詢電話（05）7724328。
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