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台南五條港商圈漢方文化巡禮 本草綱目裝置吸睛

中央社／ 台南24日電
台南市五條港商圈24日起連續2天在海安路舉辦「百鳳凰 府城漢方文化巡禮」活動，現場設有以本草綱目為主題打造而成的大型裝置藝術，十分吸睛。中央社／五條港商圈提供
台南市五條港商圈24日起連續2天在海安路舉辦「百鳳凰 府城漢方文化巡禮」活動，現場設有以本草綱目為主題打造而成的大型裝置藝術，十分吸睛。中央社／五條港商圈提供

台南市五條港商圈今、明兩天在海安路舉辦府城漢方文化巡禮，以本草綱目為題材製作成放大版的裝置藝術，盼以創新方式呈現五條港商圈的歷史文化發展軌跡。

五條港商圈首屆「百鳳凰府城漢方文化巡禮」活動，下午於海安路及民生路口舉辦開幕儀式，台南市長黃偉哲、台南市政府觀旅局長郭貞慧、行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長王開玹等人出席。

五條港商圈理事長侯美惠致詞表示，活動邀集近百家業者參與，共規劃漢方本草市集、燈籠鳳凰谷、本草綱目、漢方草本手作DIY等展區，除了能體驗傳統工藝春仔花、彩繪燈籠，還有漢方護唇膏、香氛浴療包、虎頭香包等DIY課程。

侯美惠指出，漢方除了指中藥之外，也具文化意涵，早期漢人渡海來台，將文化帶到府城，五條港就是清代府城經濟發展的代表象徵之一，這次活動中也以本草綱目這本中醫寶典為題材，製作成放大版的裝置藝術，帶給遊客創新的視覺表現。

黃偉哲表示，今天整個台南市有很多熱鬧活動，海安路人潮非常多，也期盼這次五條港商圈與西港商圈「兩港」合作，能帶來更多精彩元素，讓遊客留下難忘回憶。

台南市長 裝置藝術 黃偉哲

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