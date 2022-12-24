中市議員二度確診明就職投票 誰監票成話題

台中市議會議員宣誓就職及正副議長選舉明天登場，民進黨台中市議員張家銨昨天宣佈二度確診新冠肺炎，台中市議會已準備「確診議員專區」，並有一名監票員穿著全套防護衣監票，至於人選，民進黨團總召何文海表示「還在找，明天決定」。

張家銨說，她昨天下午勘查行程時感覺喉嚨卡卡的、感覺有點發燒，回家快篩陽性，經視訊就醫確診，就依法跟市議會通報。明天她將自行開車到議會，戴上N95口罩、手套，宣誓就職及投票。

台中市議會秘書長彭乾銘表示，張家銨明天仍可以參加宣誓就職與投票選舉正副議長，她將在穿著防護衣的消防隊員陪同下，從地下停車場搭乘防疫電梯直抵市議會議事堂後方「確診議員專區」，依規定戴上口罩與手套，並視訊進行宣誓就職；投票選舉正副議長時，則會派一名管理員及一名監察員穿全身防護衣進入專區，議員完成投票，票匭消毒後再唱票。

明天台中市正副議長選舉，依規定由各黨派共推派5名監票員，其中國民黨及民進黨2大黨各由黨團內成員推派2人監票，無黨籍推派1人。不過，張家銨確診，誰要穿著全套防護衣進入「確診議員專區」監票？民進黨團總召何文海表示，「人選還在找，明天決定，一定會有人去，請大家放心」。