雲林頂寮大排水患可獲紓解 水利署將引進在地滯洪治理
長年來遇雨成災的雲林縣北港鎮番溝地區，水利署長賴建信今天在立委蘇治芬陪同下，抵現場踏勘並宣布將以1.2億元，過年後由縣府發包，除改建兩座聯外橋梁、整治土堤，並將引進新式「在地滯洪」，只要參加蓄洪池的農田每次淹水1公頃可額外補助3萬元，可徹底解決水患，又可增加農民收入。
立委蘇治芬與水利署長賴建信會勘牛挑灣溪排水系統的「頂寮大排」，議員蔡岳儒及鎮代許玉明、翁秋賓及許多民眾到場關心。蘇治芬指出，110年豪雨造成頂寮大排溢堤，鄰近百餘公頃農田淹沒；溝皂、翻溝、元長潭東一帶社區也淹水，當時中央即核定治水。
賴建信說，經濟部109年就核定前瞻「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，同意雲林縣府辦理「頂寮大排番溝南橋上下游治理工程」及橋梁改建工程，核定經費合計約1.2億元，幾乎全由中央負擔，除整治頂寮大排的水路約700公尺，也將改建民國橋與番溝南橋，一切準備就緒，雲林縣府預計明年3月發包114年完工。
為徹底解決水患，原本有意建造滯洪池，但因土地取得困難加上工程成本高，賴建信說，水利署將引進新式的「在地滯洪」，不必徵地，只要在劃定的範圍區農田，加高田埂，一旦遇大雨，可利用農田來蓄水，減輕大排疏洪壓力，參加蓄水的農田每公頃可獲3萬元補助。
賴建信舉例說，像高速公路休息站一樣，遇塞車可紓解車潮，「在地滯洪」於傾盆大雨時，把水暫存蓄水池「休息」，待大排的水退了再導入大排，就不會讓大排一時來不及宣洩帶來災害，雲林褒忠和屏東美濃實驗成效極佳，所以預定先在頂寮大排上游的台糖用地施設，讓大家看看成效後再設第2座，歡迎沿岸農民踴躍參加蓄水池，為地方和自己解決水患又有收入可得，一舉兩得。
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