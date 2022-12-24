快訊

博客來「假承攬真僱傭」爭議！李阿姨難承受事件發酵 陳又新曝新進度

雲林頂寮大排水患可獲紓解 水利署將引進在地滯洪治理

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林北港和元長交界的頂寮大排年年水患不斷，水利署將全面整治。記者蔡維斌／攝影
雲林北港和元長交界的頂寮大排年年水患不斷，水利署將全面整治。記者蔡維斌／攝影

長年來遇雨成災的雲林縣北港鎮番溝地區，水利署長賴建信今天在立委蘇治芬陪同下，抵現場踏勘並宣布將以1.2億元，過年後由縣府發包，除改建兩座聯外橋梁、整治土堤，並將引進新式「在地滯洪」，只要參加蓄洪池的農田每次淹水1公頃可額外補助3萬元，可徹底解決水患，又可增加農民收入。

立委蘇治芬與水利署長賴建信會勘牛挑灣溪排水系統的「頂寮大排」，議員蔡岳儒及鎮代許玉明、翁秋賓及許多民眾到場關心。蘇治芬指出，110年豪雨造成頂寮大排溢堤，鄰近百餘公頃農田淹沒；溝皂、翻溝、元長潭東一帶社區也淹水，當時中央即核定治水。

賴建信說，經濟部109年就核定前瞻「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，同意雲林縣府辦理「頂寮大排番溝南橋上下游治理工程」及橋梁改建工程，核定經費合計約1.2億元，幾乎全由中央負擔，除整治頂寮大排的水路約700公尺，也將改建民國橋與番溝南橋，一切準備就緒，雲林縣府預計明年3月發包114年完工。

為徹底解決水患，原本有意建造滯洪池，但因土地取得困難加上工程成本高，賴建信說，水利署將引進新式的「在地滯洪」，不必徵地，只要在劃定的範圍區農田，加高田埂，一旦遇大雨，可利用農田來蓄水，減輕大排疏洪壓力，參加蓄水的農田每公頃可獲3萬元補助。

賴建信舉例說，像高速公路休息站一樣，遇塞車可紓解車潮，「在地滯洪」於傾盆大雨時，把水暫存蓄水池「休息」，待大排的水退了再導入大排，就不會讓大排一時來不及宣洩帶來災害，雲林褒忠和屏東美濃實驗成效極佳，所以預定先在頂寮大排上游的台糖用地施設，讓大家看看成效後再設第2座，歡迎沿岸農民踴躍參加蓄水池，為地方和自己解決水患又有收入可得，一舉兩得。

水利署長賴建信親自向民眾說明頂寮大排整治和「在地滯洪」治水，承諾將可徹底解當地長年水患。記者蔡維斌／攝影
水利署長賴建信親自向民眾說明頂寮大排整治和「在地滯洪」治水，承諾將可徹底解當地長年水患。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬向希望頂寮大排沿岸農民能參加「在地滯洪」治水，既有收入也可徹底解當地長年水患。記者蔡維斌／攝影
立委蘇治芬向希望頂寮大排沿岸農民能參加「在地滯洪」治水，既有收入也可徹底解當地長年水患。記者蔡維斌／攝影
雲林北港和元長交界的頂寮大排年年水患不斷，水利署將連同舊橋一併全面整治。記者蔡維斌／攝影
雲林北港和元長交界的頂寮大排年年水患不斷，水利署將連同舊橋一併全面整治。記者蔡維斌／攝影
水利署長賴建信親自向民眾說明頂寮大排整治和「在地滯洪」治水，承諾將可徹底解當地長年水患。記者蔡維斌／攝影
水利署長賴建信親自向民眾說明頂寮大排整治和「在地滯洪」治水，承諾將可徹底解當地長年水患。記者蔡維斌／攝影

雲林 蘇治芬 水利署

延伸閱讀

「台中一號」黃豆改良成功 台灣植物肉更具競爭力

高虹安轉被告交保！媒體人教戰「膽小鬼遊戲」 分分鐘讓民進黨流血

稱選後已無能幫上忙 陳子瑜退出台灣基進黨

雲林沿海洋蔥生長不佳 蘇治芬現勘爭取天災救助

相關新聞

台南東山咖啡24支生豆獲國際精品 黃偉哲：推向國際

為推廣南市東山咖啡及其公路特色主題旅遊，台南市政府觀光旅遊局今天邀請大鋤花間咖啡生態農場等12間東山在地精品咖啡業者、南...

嘉義市議會議長明揭曉 藍綠黨團今先開會

嘉義市議會23名議員將於明天宣誓就職，接著將選出正、副議長，副議長蘇澤峰已表態搭配新科議員蔡坤叡，另組人馬盛傳陳姿妏將與...

張麗善為監護兒少做這件事 許一個「3年後的希望」

雲林縣長張麗善監護45名未成年兒童及少年，她今天將選舉補助款620多萬元作為監護兒少的定存基金，每人5萬元，以母親的心情...

南市議長國民黨確定和郭信良合作：對當選票數有信心

正副議長明天就要投票，台南市議會國民黨團副書記長林燕祝受訪表示，國民黨確定和無黨籍議長郭信良合作，搭配副議長李文俊爭取連...

山羌受困山豬吊陷阱 嘉義林管處護管員正巧防火演練即時救援野放

林務局嘉義林區管理處觸口工作站，昨天在大埔事業區第158林班辦理森林火災防火演練，森林護管員演練期間，發現1隻山羌受困山...

台南市正副議長選前傳議員恐嚇 17名議員申請隨扈保護

台南市議會正副議長選舉前傳出議員遭威脅恐嚇，警方不敢大意加派警力防護各地議員安全、提供隨扈人員給申請保護的議員。而除了昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。