中榮嘉義分院關懷榮民 報佳音歡度佳節
台中榮總嘉灣分院院長陳正榮等人前往嘉灣分院附設護理之家，慰問因病情仍需在院照護無法返家過節的年長榮民；嘉義分院員工「信望愛小組」到護理之家，舉辦「耶誕佳節溫馨送幸福」活動，帶動榮民及住民長輩們合唱耶誕歌曲、祝禱祈福，並扮「耶誕老人」發送餅乾糖果等愛的禮物，現場氣氛溫馨。
院長陳正榮表示，經常舉辦多元性節慶活動，讓長輩可藉由參加活動，保持與外界的連結，減緩衰退速度，也讓榮民及長輩能感受到醫院的關懷及祝福。
嘉榮護理部主任彭素貞表示，醫院將榮民及長輩都視為家人，在12月份醫院就用耶誕飾品及燈泡妝點住民起居空間，讓長輩在耶誕前夕可以感受到濃厚的節慶氛圍，迎來「耶誕佳節溫馨送幸福」活動。
「信望愛小組」帶長輩一起歡唱「愛我們的家」、「這位奇妙嬰孩是誰」等耶誕歌曲，榮眷段奶奶開心高唱，還隨著節奏搖擺，讓大家笑的合不攏嘴。大家在祥和溫馨的歌聲中，感到滿滿的幸福。
院長陳正榮表示，台灣邁入高齡社會，醫院一直致力於守護雲嘉南榮民及長者的身心健康，長期耕耘及精進老年榮民及鄉親長照品質，期望達到讓長輩在地安養、在地安老的目標；未來醫院會持恆精進長者醫學服務主動性及細緻度，以更優質的醫療團隊繼續為榮民長輩，提供照護服務。
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