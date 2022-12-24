中榮嘉義分院關懷榮民 報佳音歡度佳節

台中榮總嘉灣分院院長陳正榮等人前往嘉灣分院附設護理之家，慰問因病情仍需在院照護無法返家過節的年長榮民；嘉義分院員工「信望愛小組」到護理之家，舉辦「耶誕佳節溫馨送幸福」活動，帶動榮民及住民長輩們合唱耶誕歌曲、祝禱祈福，並扮「耶誕老人」發送餅乾糖果等愛的禮物，現場氣氛溫馨。

院長陳正榮表示，經常舉辦多元性節慶活動，讓長輩可藉由參加活動，保持與外界的連結，減緩衰退速度，也讓榮民及長輩能感受到醫院的關懷及祝福。

嘉榮護理部主任彭素貞表示，醫院將榮民及長輩都視為家人，在12月份醫院就用耶誕飾品及燈泡妝點住民起居空間，讓長輩在耶誕前夕可以感受到濃厚的節慶氛圍，迎來「耶誕佳節溫馨送幸福」活動。

「信望愛小組」帶長輩一起歡唱「愛我們的家」、「這位奇妙嬰孩是誰」等耶誕歌曲，榮眷段奶奶開心高唱，還隨著節奏搖擺，讓大家笑的合不攏嘴。大家在祥和溫馨的歌聲中，感到滿滿的幸福。