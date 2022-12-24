台南東山咖啡24支生豆獲國際精品 黃偉哲：推向國際

為推廣南市東山咖啡及其公路特色主題旅遊，台南市政府觀光旅遊局今天邀請大鋤花間咖啡生態農場等12間東山在地精品咖啡業者、南市在地特色甜點小吃，以及小農產品等10間美食攤商，於新光三越臺南新天地西門廣場舉辦市集活動，市長黃偉哲與「2022府城盃咖啡沖煮大賽」冠軍李博閔共同示範沖煮咖啡，他表示東山咖啡不僅要走下山，而且要走出台南，走出台灣，能夠打國際盃，打世界盃。

黃偉哲表示，很感謝咖啡協會與業者，能夠讓東山咖啡被更多人品嚐到，聞名台南，聞名台灣，讓台灣咖啡的銷售量增加，咖啡市場不斷在成長擴大，東山咖啡自102年起，由台南市政府協助薦送美國咖啡品質協會（Coffee Quality Institute，簡稱CQI）爭取國際權威的精品級認證（Q Certificate）的生豆，截至目前為止已有24支生豆獲得國際認證。

同時，台南東山咖啡也已超過16間業者獲得產地認證標章，讓民眾選購東山咖啡，不僅感受到品質的優良，更能安心購買，而這回將東山咖啡帶到市區，就是希望民眾都能夠品嘗到咖啡飽滿果香的韻味，並藉此機會讓大家更認識東山區，除了有享譽國際的咖啡外，還有西口小瑞士、東和蜂文化觀光工廠、仙湖休閒農場、174翼騎士驛站及東山老街等景點，歡迎市民朋友們來規劃一趟東山咖啡之旅，遊覽尋訪東山區的秘境之美。