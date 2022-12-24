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台南東山咖啡24支生豆獲國際精品 黃偉哲：推向國際

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（中）與府城盃咖啡沖煮大賽冠軍李博閔（左）、觀旅局長郭貞慧推薦東山咖啡。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲（中）與府城盃咖啡沖煮大賽冠軍李博閔（左）、觀旅局長郭貞慧推薦東山咖啡。圖／台南市府提供

為推廣南市東山咖啡及其公路特色主題旅遊，台南市政府觀光旅遊局今天邀請大鋤花間咖啡生態農場等12間東山在地精品咖啡業者、南市在地特色甜點小吃，以及小農產品等10間美食攤商，於新光三越臺南新天地西門廣場舉辦市集活動，市長黃偉哲與「2022府城盃咖啡沖煮大賽」冠軍李博閔共同示範沖煮咖啡，他表示東山咖啡不僅要走下山，而且要走出台南，走出台灣，能夠打國際盃，打世界盃。

黃偉哲表示，很感謝咖啡協會與業者，能夠讓東山咖啡被更多人品嚐到，聞名台南，聞名台灣，讓台灣咖啡的銷售量增加，咖啡市場不斷在成長擴大，東山咖啡自102年起，由台南市政府協助薦送美國咖啡品質協會（Coffee Quality Institute，簡稱CQI）爭取國際權威的精品級認證（Q Certificate）的生豆，截至目前為止已有24支生豆獲得國際認證。

同時，台南東山咖啡也已超過16間業者獲得產地認證標章，讓民眾選購東山咖啡，不僅感受到品質的優良，更能安心購買，而這回將東山咖啡帶到市區，就是希望民眾都能夠品嘗到咖啡飽滿果香的韻味，並藉此機會讓大家更認識東山區，除了有享譽國際的咖啡外，還有西口小瑞士、東和蜂文化觀光工廠、仙湖休閒農場、174翼騎士驛站及東山老街等景點，歡迎市民朋友們來規劃一趟東山咖啡之旅，遊覽尋訪東山區的秘境之美。

觀旅局長郭貞慧表示，東山除了可以喝咖啡，近幾年更在175公路締造咖啡公路旅遊的風潮，由於地處雲霧飄渺山巒環繞的自然景觀優勢，在東山喝咖啡更別有一番風味，這次將在小西門廣場辦理為期2天的市集活動，現場除了東山咖啡還邀請到來自台南各地的特色甜點，只要在市集消費滿千元即可參加抽獎活動，有機會抽中免費東山一日遊雙人套票，現場民眾詢問度熱烈。

台南市長黃偉哲（左）與府城盃咖啡沖煮大賽冠軍李博閔共同示範沖煮咖啡。圖／台南市府提供
台南市長黃偉哲（左）與府城盃咖啡沖煮大賽冠軍李博閔共同示範沖煮咖啡。圖／台南市府提供
南市觀光旅遊局今天在新光三越台南新天地西門廣場推廣東山在地精品咖啡，市長黃偉哲（右）到場力挺。圖／台南市府提供
南市觀光旅遊局今天在新光三越台南新天地西門廣場推廣東山在地精品咖啡，市長黃偉哲（右）到場力挺。圖／台南市府提供
南市觀光旅遊局今天在新光三越台南新天地西門廣場推廣東山在地精品咖啡。圖／台南市府提供
南市觀光旅遊局今天在新光三越台南新天地西門廣場推廣東山在地精品咖啡。圖／台南市府提供

咖啡 台南

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