嘉義市議會議長明揭曉 藍綠黨團今先開會

嘉義市議會23名議員將於明天宣誓就職，接著將選出正、副議長，副議長蘇澤峰已表態搭配新科議員蔡坤叡，另組人馬盛傳陳姿妏將與無黨籍議員李忠曆搭檔角逐。今民進黨團決議同進同出6票支持陳姿妏，國民黨團決議開放投票。

前議長莊豐安議員選戰意外落馬，也為議長寶座開闢戰場，嘉義市議會本屆共23名議員，藍、綠各有6名議員，無黨10名，時力1名，明天議員宣誓就職後，接著正、副議長選舉，將採取記名投票。

資深議員張榮藏已表示只會投給自己，時代力量新科議員王浩表示，依黨中央指示，不涉入地方派系的正副議長選舉。因此，先能掌握11票者將勝出。

副議長蘇澤峰早已表態搭配新科議員蔡坤叡（議員蔡榮豐之子）爭取議長大位，議長選戰前3天，卻傳出黑函事件，將蘇澤峰曾涉及的刑案事件大肆渲染，蘇緊急向警局申請「刑事紀錄證明書」（俗稱良民證）一併放在臉書上自清。

前議長莊豐安的「嘉速前進無黨聯盟」，包含蘇澤峰共5名議員，若無意外應會挺蘇。

另組人馬盛傳由前議長林承勳的妻子陳姿妏議員搭配李忠曆角逐正副議長，雖然外面傳得沸沸揚揚，但陳、李2人始終不鬆口。

民進黨黨團總召兼市黨部主委黃露慧表示，早上10時30分開會，黨中央派督導下來，6名議員全都出席，依據黨中央指示，要同進同出、落實「排黑條款」，過程融洽，很快就討論出結果，黨團決議一致支持議員陳姿妏。

至此陳姿妏這方確定8票入袋。

國民黨書記長張秀華表示，下午1時經過同黨6名議員開會討論，一開始希望能夠有一致的支持對象或者推派副議長人選、同進同出，但大家都沒有意願，在各自發表看法後，決議開放投票，過程平和。

目前態勢似乎陳姿妏以8票領先，但投票結果未公布前議長大位花落誰家還是未知數。