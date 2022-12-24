張麗善為監護兒少做這件事 許一個「3年後的希望」
雲林縣長張麗善監護45名未成年兒童及少年，她今天將選舉補助款620多萬元作為監護兒少的定存基金，每人5萬元，以母親的心情為子女留下人生第一筆錢，3年期滿後，可選擇繼續定存或用在求學、就業等需要的地方。
2022地方公職人員選舉結束已近1個月，張麗善獲得20萬7519票連任成功，共獲622萬5570元選舉補助款，她說，上次補助款投注於藝文扎根，此次想以定存方式，給監護兒少最實質的協助。
張麗善每年都會與監護兒少團聚、共度聖誕節，今年慶祝的日子恰逢就職連任前夕，選舉補助款變成媽媽的一份心意，格外有意義，不少兒少有感而發，透過文字在聖誕卡上寫下願望，希望好好利用這筆錢，成為改變自己的起點。
有人說，基金未來能幫助自己獨立處理生活瑣事，也有人直白地說要變有錢，如此就能出國留學、英文變好，也有人希望有一天能回家，真切的心願流露在閃閃發亮的聖誕樹上。
張麗善說，有孩子許願想要玩具、新衣服或其他生活物資，這部分將請社會處協處完成，而基金則是為監護兒少存下一個「希望」，期滿後使用權在孩子身上，要繼續定存或領出運用皆可。
雲林家扶希望學園園長林香伶說，機構每季均有針對12歲以上兒少推出理財課程，透過現金流遊戲、記帳互動等方式，教導儲蓄習慣和理財觀念，釐清「想要」或「需要」，更有現實感，提升資金運用的自律能力。
社會處長林文志也說，縣府目前配合中央兒少教育發展帳戶政策，為監護兒少開立兒少教育發展帳戶，每月相對提撥最高補助存款1250元，存款期限至滿18歲止，其在成年後銜接自立生活，可使用帳戶內的款項就學或就業、居住及社會適應等。
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