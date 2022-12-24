南市議長國民黨確定和郭信良合作：對當選票數有信心

正副議長明天就要投票，台南市議會國民黨團副書記長林燕祝受訪表示，國民黨確定和無黨籍議長郭信良合作，搭配副議長李文俊爭取連任，且對勝選票數有信心。

林燕祝說，黨中央下指令，不能和民進黨，只能和無黨籍議長郭信良合作，國民黨的宗旨，是台南市議長郭信良和副議長李文俊可以連任，目前票數有信心，請大家拭目以待。

由於目前民進黨有28席，且有台聯及台灣基進2票支持，已實質過半，但林燕祝說，國民黨15席，無黨12席，其他的在議長郭信良的努力之下，當選是沒有問題，國民黨確定就是郭李配，爭取正副議長連任， 也不會有跑票，感謝警方的保護，讓議員不會受到外力的影響。

台南市議會國民黨團晚上甲級動員，林燕祝說，只是來開會，確保每位議員安全沒有疑慮，並交代明天投票郭信良 和李文俊搭配。

林燕祝說明，副議長李文俊部分，有4縣市黨中央認為不宜提名，尊重地方，因此台南市議會黨團支持副議長李文俊連任，搭配議長郭信良，提報給中央郭、李配，中央沒有反對。