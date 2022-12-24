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山羌受困山豬吊陷阱 嘉義林管處護管員正巧防火演練即時救援野放
林務局嘉義林區管理處觸口工作站，昨天在大埔事業區第158林班辦理森林火災防火演練，森林護管員演練期間，發現1隻山羌受困山豬吊陷阱，立即協力解救，山羌順利救援成功野放。
演練時，護管員林宗信發現1隻山羌受困山豬吊陷阱，當下由4名熟悉野生動物救傷護管員王日明、趙恭興、郭勝福與蕭元順等人，協力解開套索，檢查山羌腿部無外傷後，現地將山羌救援野放。
護管員附近巡查，又發現拆除周遭3組山豬吊陷阱，展現林管處護管員積極維護山林，保育野生動物的精神。嘉義林管處呼籲，民眾未經主管機關許可不得使用陷阱、獸鋏或特殊獵捕工具獵捕野生動物，違者將以違反野生動物保育法，處6萬元以上30萬元以下罰鍰。民眾切勿隨意架設以身試法，發現可逕通報嘉義林管處（05） 2787006。
為防範森林火災，嘉義林管處森林護管員組成國家森林救火隊，每年乾燥季節舉行防火演練，演練項目包括災情勘查、動員集結、ICS （事故緊急應變系統）運作、防火線開闢、滅火器材操作等，透過實際操演，可以讓國家森林救火隊員熟悉救火技能，提升災害應變能力。
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