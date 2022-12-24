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台南市正副議長選前傳議員恐嚇 17名議員申請隨扈保護

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市議會正副議長選舉前傳出議員遭威脅恐嚇，警方不敢大意加派警力防護各地議員安全、提供隨扈人員給申請保護的議員。而除了昨天方一峰、李鎮國等7名議員警方派遣隨扈保護，申請隨扈議員人數今天大幅增加到中午為止已有17名申請。

不過仍有部分議員例如永康區民進黨市議員陳秋萍，雖然警方評估有需要派隨扈但是她堅持不需要。警方表示，還是會加強他的服務處住處安全巡守，以及明天前往投票過程全程保護。

警方表示，警方提供的隨扈人員都受過專業訓練，直到正副議長選舉投票結束前提供貼身保護；而明天投票過程會更進一步加派警力、全面保護協助各區域議員安全到投票現場投票。雖然有部分議員堅持不需要隨扈或加強保護，但有潛在風險的對象即使拒絕隨扈警方還是會加強守護住處、服務處安全。

警方表示，局長方仰寧要求16個分局長親自拜會議員，向議員確認有無需要派遣隨扈人員，並就實際狀況評估，如有需要者應即派遣警職人員，全天候保護議員安全，目前有17位議員提出申請。

方仰寧表示，警察局有責任也有能力保護議員的人身安全，維護第四屆議員選舉正、副議長公平性與正義性，不論黨派，有任何不法絕對嚴辦。

議員 隨扈 投票

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