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斜槓采耳師育幼院「義采」 8歲男童「許願」她答應了

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
鄭姓采耳師嫁來台灣逾20年，本業是美容美體。記者陳苡葳／攝影
鄭姓采耳師嫁來台灣逾20年，本業是美容美體。記者陳苡葳／攝影

雲林一名斜槓「采耳師」張云，學成2年半以來，時常與志同道合的朋友四處「義采」，今天她偕3名友人至長愛育幼院為30多名院童掏耳朵，也傳達正確耳朵保養常識，有小朋友當場承諾，未來也想像這樣幫助別人，場面溫馨。

坊間近年流行采耳（俗稱挖耳朵），興起不少人學習一技之長，甚至轉職或斜槓當起采耳師。張云說，她2年多前因想突破現狀，決定從采耳入門，從中發現許多大人小孩都有耳道癢痛困擾，因此半年後她開始義采，為無法走出家門或較沒機會接觸的人清潔。

張云前後去過台中一家養護院，及斗六一心育幼院、長愛育幼院義采，服務超過百人，她說，采耳是件療癒的事，除能排解生活壓力，看到被服務者的滿意表情，內心也很有成就感。

張云今天和林姓、羅姓及鄭姓3名采耳師一同到長愛育幼院義采，分別為30多名院童掏耳朵。有些小朋友因曾不當挖耳朵而害怕疼痛，8歲魏姓男童見狀說，長大後也想幫助別人，讓大家有個舒服的掏耳過程，盼叔叔阿姨傳授技巧。

張云開心與魏姓男童「打勾勾」，承諾無償指導采耳技術，兩人還開心合唱時下流行歌，舒緩其他小朋友的緊張感。

張云說，現代人壓力大、睡眠不足，耳道狀況多，加上錯誤掏耳方式，可能使耳道變脆弱甚至受傷，建議2至3個月定期處理，當疼痛或有異狀時務必馬上就醫。

雲林斜槓采耳師張云今至長愛育幼院「義采」，也傳達正確耳朵保養常識。記者陳苡葳／攝影
雲林斜槓采耳師張云今至長愛育幼院「義采」，也傳達正確耳朵保養常識。記者陳苡葳／攝影
斜槓采耳師張云今偕3名友人至長愛育幼院為30多名院童掏耳朵，也傳達正確耳朵保養常識。記者陳苡葳／攝影
斜槓采耳師張云今偕3名友人至長愛育幼院為30多名院童掏耳朵，也傳達正確耳朵保養常識。記者陳苡葳／攝影
在台中工作的林姓采耳師是斜槓青年，今晨值完夜班後直奔雲林義采。記者陳苡葳／攝影
在台中工作的林姓采耳師是斜槓青年，今晨值完夜班後直奔雲林義采。記者陳苡葳／攝影
本職是照服員的羅姓采耳師，樂於透過一技之長服務他人。記者陳苡葳／攝影
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雲林長愛育幼院8歲魏姓男童被采耳後，許願長大後也要像這樣幫助別人，張云承諾無償指導，兩人開心「打勾勾」約定。記者陳苡葳／攝影
雲林長愛育幼院8歲魏姓男童被采耳後，許願長大後也要像這樣幫助別人，張云承諾無償指導，兩人開心「打勾勾」約定。記者陳苡葳／攝影

耳朵 育幼院 斜槓

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