斜槓采耳師育幼院「義采」 8歲男童「許願」她答應了

雲林一名斜槓「采耳師」張云，學成2年半以來，時常與志同道合的朋友四處「義采」，今天她偕3名友人至長愛育幼院為30多名院童掏耳朵，也傳達正確耳朵保養常識，有小朋友當場承諾，未來也想像這樣幫助別人，場面溫馨。

坊間近年流行采耳（俗稱挖耳朵），興起不少人學習一技之長，甚至轉職或斜槓當起采耳師。張云說，她2年多前因想突破現狀，決定從采耳入門，從中發現許多大人小孩都有耳道癢痛困擾，因此半年後她開始義采，為無法走出家門或較沒機會接觸的人清潔。

張云前後去過台中一家養護院，及斗六一心育幼院、長愛育幼院義采，服務超過百人，她說，采耳是件療癒的事，除能排解生活壓力，看到被服務者的滿意表情，內心也很有成就感。

張云今天和林姓、羅姓及鄭姓3名采耳師一同到長愛育幼院義采，分別為30多名院童掏耳朵。有些小朋友因曾不當挖耳朵而害怕疼痛，8歲魏姓男童見狀說，長大後也想幫助別人，讓大家有個舒服的掏耳過程，盼叔叔阿姨傳授技巧。

張云開心與魏姓男童「打勾勾」，承諾無償指導采耳技術，兩人還開心合唱時下流行歌，舒緩其他小朋友的緊張感。