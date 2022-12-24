被控欠債近億元 郭信良： 我沒有黑金「只是不擅理財」

台南市區漁會理事長林士傑被控威脅國民黨議員方一峰，議長不能投票給郭信良，檢方依恐嚇罪嫌諭令5萬元交保，林士傑的女兒、民進黨新科議員林依婷代父喊冤，父親為何請託方一峰不要支持郭信良，是因查出郭信良積欠農漁會達近億元欠款，近30年來一毛未還，難道不是特權？不是黑金？郭信良上午受訪時表示，自己不是黑道，也沒有黑金，只是比較黑一點，但坦言不擅理財，未來已有想法將債務減少。

林依婷表示，他的父親在筆錄中有詳實敘述確實有跟方一峰議員請託，請他議長不要投給郭信良，監視器並不是擄人，若態度上有讓方一峰不愉快，他和父親都可以向方一峰道歉，而這件事的原因是郭信良平時行檢不良，其中掏空農漁會、特權借貸是最嚴重的事情。

林依婷指控郭信良從民國85年時向台南市區漁會貸款，至今已近30年，他竟然可以一毛錢都不用還，所以目前債務已累積至1500萬。30年不是3個月，一般人如果信用卡費3個月未還，早就被銀行寄存證信函甚至可能是信用破產，郭信良可以好端端的欠30年，這是特權？還是這就是所謂的黑金？

林說，這起借貸是他父親上任台南市區漁會理事長後，發現此一荒謬特權呆帳，因此向郭信良進行催討，但郭信良仍然無動於衷，放任呆帳掏空農漁民的血汗錢。

在郭信良的財產申報當中可以看到他的負債竟然高達1億元，除了向漁會借錢，同時也跟農會借錢，而且金額高達8000萬，之前怎麼借的未來又該怎麼還，相信台南市民都很想知道。民國85年當時的利息可是8%，你欠農漁會1億一年利息就有800萬，一年的利息也就是你一屆4年議長的薪水，請告訴台南市民，你到底要怎麼還這1億，還的錢又從哪來？

所以我也要求郭信良在議長選舉之前公開說明借貸原因以及還款規畫，高達1億元的債務就算議長不吃不喝、連選連任、不算利息，都要4、50年才還得起，更何況郭信良看起來是根本不打算還錢，請問台南需要的是一個借錢不還的議長嗎？有高額負債壓力的議長又是可以做為議員之榜樣、市民之託付之人嗎？

郭信良說明債務是自己幾年前創業，經營4、50甲魚塭養蝦不好眾所周知，和當選議員後從來沒有關係，他不擅理財大家都知道，是因將所有時間用在選民服務及市民爭取服務上，才會連續7屆都是第一高票當選，謝謝鄉親的支持。

至於擔憂議長後債務會怎麼樣，郭說，當了4年議長債務也一樣存在，自己有想法，未來會想辦法將債務減少。