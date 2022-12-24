【即時短評】支持者喊「大隻雞慢啼」翁章梁勝選連任再面對全新挑戰

明天連任就職的嘉義縣長翁章梁是義竹鄉農家子弟，31年前讀大學擔任「野百合學運」總指揮，是首位非派系出身縣長，從政路坎坷，曾參選台南縣國代及義竹鄉長落選，4年前通過縣長初選及縣長激戰，榮登縣長寶座，拚連任，在中央地方完全執政優勢下，帶領國嘉隊再度完全執政，完成蔡英文總統交付任務。

但面對民進黨縣市長選舉慘敗，蔡英文辭黨主席，國民黨與無黨陣營組成在野聯盟壯大：6位鄉鎮市長、10多位議員、義竹農會及嘉義區漁會，以及反明文規定聲浪持續，綠營執政出現鬆動，翁章梁開票當晚宣示選後是「合作開始！」未來4年如何「合作取代對抗」，輔選立委總統，考驗翁章梁政治智慧，外界拭目以待。

這次大選，在討厭民進黨氛圍下，縣長投票率只有67.32%，翁章梁獲17萬1777票連任，得票率62.85%，少於陳明文連任縣長18萬3476票、投票率71.64，張花冠連任19萬3399票、投票率74.19，得票率輸張花冠連任63.09，贏陳明文連任62.69，廢票逾萬票，對民進黨一大警訊。

57歲翁章梁4年前辭農委會副主委，返鄉參選，是蔡英文嫡系人馬，翁父早逝，母親含辛茹苦扶養長大，翁獨子孝順陪伴母親，母親過世，小英欽點他北上歷練農委會副主委，為選縣長做準備，地方當時就傳「義竹將出縣長了！」

翁從政不順利，同為學運世代，「台大系統」林佳龍、鄭文燦分別當選台中、桃園市長，翁屬學運「民學聯」，過去在美麗島系當國會助理，出任台南縣黨部執行長，選國代落選，1996年當中央文宣部副主任，後轉任青年部主任，1998年許信良卸任黨主席，陪許組織「金達尼號」全台輔選。

1999年結婚離開許信良團隊，當時許與陳水扁爭總統黨內初選，許脫黨他辭幕僚，陳唐山延攬他當縣長秘書，準備選立委，卻事與願違，接著加入台中市長張溫鷹市府團隊，不久與許系幕僚洪耀福等到處謀職碰壁，最後回鄉輔佐縣長陳明文、張花冠，當社會局長11年，廣結善緣。

與野百合世代要角相比，他從政路晚了，起步慢，勝選連任碰上民進黨大敗，支持者勉勵他「你是大隻雞慢啼（喻大器晚成）」；翁章梁4年前就職，與縣府團隊約法三章「堅持清廉不貪汙、堅守工作本分、堅信團結嘉義轉型一定成功」，獲民調五星級縣長，轉型「農工大縣」政見，獲蔡英文、蘇貞昌背書及選民支持，連任將與中央攜手實現六大產業園區開發及4項重大建設，繼續守護綠色長城。