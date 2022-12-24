翁章梁明天連任就職人事安定 未來4年實現轉型農工大縣關鍵
嘉義縣長翁章梁明天上午連任就職，小內閣人事安定，但隨著綜規處長退休、文觀局長下月退休，過年後人事將調整。翁章梁說，過去4年建立農工大縣架構，未來4年是轉型徹底實現關鍵。
翁章梁昨晚連任就職前夕，與立委陳明文及縣府團隊主管，在縣府廣場草地上「希望之樹」點燈，以「迎向希望，追求更好」為主題，為縣民帶來祝福，他說，第一任期間就好像蓋大樓（轉型農工大縣），目前鋼骨結構才剛完成，離大樓要完成還有很長一段路要走。
翁章梁說，大樓的運作、內部設計、裝潢要到位，花費的時間更長，「未來責任會更重、更累、更多事情要完成！」連任是縣民的信任與期待，公務員與民眾互相信任，這份工作才有意義。
迎接新任期及2023年，縣府再度邀請知名地景藝術家王文志，為希望之樹塑造農工大縣意象裝置藝術，藉鋁材編織及彩色燈飾的結合，編織「農工大縣」象徵，銀鋁材質現代工業風，白天夜晚光影幻化絢麗，「希望之樹」呼應縣府大樓前兩根「金」銅立柱，整體搭配成「金銀城市」景象。
翁章梁4年任內政務官人事更迭頻繁，副縣長吳容輝離職接台鹽董事長，政務官紛紛請辭離去，包括教育處2位處長、社會局2位局長、新聞行銷處2位處長，政務官局處長，目前只剩新聞行銷處長蕭英成、勞青處長陳奕翰。翁章梁2月調整一批局處正副主管、秘書、科長人事，綜合規劃處長兼人力發展所長郭凱迪，因健康因素，縣長同意免兼處長回任人發所長，以機要職任用。
翁章梁任內提拔事務官內升局處長，包括衛生局長趙紋華、社會局長張翠瑤、教育處長李美華及公車處長楊志雄等，提振公務員士氣，翁章梁說，公務員執行力強，他扮「火車頭」帶領縣府團隊前進，實現農工大縣，縣府團隊執行力強，受民意肯定。
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