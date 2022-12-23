產學合作共推在地產業發展 嘉大與嘉義榮協會簽署MOU

嘉義大學今天與嘉義縣市中小企業榮譽指導員協進會簽署產學合作備忘錄MOU；期望以嘉義縣市榮譽指導員協進會為平台，共同促成產學合作交流機會，建構完整而綿密之企業服務網絡，推動嘉義在地產業發展。校長林翰謙表示，藉由此次簽署，雙方建立正向合作機制，以資源交流與共享為目的，提升產學合作量能，為嘉義在地產業創造雙贏共榮。

簽署活動除了林翰謙，還包括嘉大副校長陳瑞祥與產學營運及推廣處處長李永琮等，嘉義縣市中小企業榮譽指導員協進會會長簡伯修、嘉義市政府工商投資策進會總幹事許燿宏及前行政院青輔會主委李永騰等。

簡伯修表示，榮協會與嘉大有產學合作經驗，未來嘉義榮協會個別榮譽指導員將與嘉大各學系所老師在既有合作經驗的基礎上深化，共同提供專業技術之諮詢輔導服務能量，增進企業技術交流、提升人才培訓及研究等各項發展，共謀多贏。