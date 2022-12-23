產學合作共推在地產業發展 嘉大與嘉義榮協會簽署MOU
嘉義大學今天與嘉義縣市中小企業榮譽指導員協進會簽署產學合作備忘錄MOU；期望以嘉義縣市榮譽指導員協進會為平台，共同促成產學合作交流機會，建構完整而綿密之企業服務網絡，推動嘉義在地產業發展。校長林翰謙表示，藉由此次簽署，雙方建立正向合作機制，以資源交流與共享為目的，提升產學合作量能，為嘉義在地產業創造雙贏共榮。
簽署活動除了林翰謙，還包括嘉大副校長陳瑞祥與產學營運及推廣處處長李永琮等，嘉義縣市中小企業榮譽指導員協進會會長簡伯修、嘉義市政府工商投資策進會總幹事許燿宏及前行政院青輔會主委李永騰等。
簡伯修表示，榮協會與嘉大有產學合作經驗，未來嘉義榮協會個別榮譽指導員將與嘉大各學系所老師在既有合作經驗的基礎上深化，共同提供專業技術之諮詢輔導服務能量，增進企業技術交流、提升人才培訓及研究等各項發展，共謀多贏。
林翰謙表示，2018年起嘉大推動「大學社會責任實踐（USR）計畫」，希冀大學除專注於教學和研究外，也應盡其所能負起服務社會的責任，培養學生具有社會方向感及使命感，帶動社會進步與發展，發揮大學功能與促進社會永續發展。近2年全球受到新冠疫情影響，台灣在國際貿易與各項產業經濟發展影響層面不容小覷，藉由此次簽署，雙方建立正向合作機制，以資源交流與共享為目的，提升產學合作量能，迎來新的契機，為嘉義在地產業創造雙贏共榮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言