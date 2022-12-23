嘉義國中國樂班赴養老院演奏 長輩沉醉「孫子」演出

成立超過20年的嘉義國中國樂班，澟冬報到之際，今天前往嘉義博愛仁愛之家表演交流，為長照中心的阿公、阿嬤演奏茉莉花、丟丟銅等名曲，以實際行動實踐生命教育；博愛仁愛之家指出，看到長輩「沉醉於孫子輩的同學們努力演出」，感動不已。

嘉義國中校長陳仁輝、家長會長侯宗延帶領，由老師謝惠文指揮國樂班一年級學生，吹奏台灣名曲茉莉花、丟丟銅，及耶誕氣氛的樂曲；師生們利用課餘時間親手製作紀念國樂徽章，分送製作的精心小禮物，都撫慰長輩、讓他們感受溫暖。

陳仁輝指出，生命教育是一門人生重要的學分，同學們運用音樂的才藝來關懷弱勢、回饋社會，可說是一舉數得，從日常生活中，以行動落實課程與活動體驗之中，透過音樂感動人心的力量，並藉此拋磚引玉鼓勵，更多學校師生將愛心轉化為具體的行動。

博愛仁愛之家董事會主秘蔡政玲說，有機會和嘉義國中的優秀孩子們齊聚在中心，欣賞為長者演奏8首精選且符合節慶的動人曲目，內心充滿感動與感謝；看到長輩們沉醉於孫子輩的同學們努力演出，更是感動不已，相邀要再次互動交流。