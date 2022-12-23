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韓國女神宣美SUNMI來了 耶誕搖滾演唱會獨家獻給台南

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
明晚台南耶延搖滾滾演唱會，韓國女神宣美SUNMI獨家為台南獻唱，市府下午召開歡迎記者會。圖／台南市府提供
明晚台南耶延搖滾滾演唱會，韓國女神宣美SUNMI獨家為台南獻唱，市府下午召開歡迎記者會。圖／台南市府提供

2023台南耶誕跨年系列活動」第二場演唱會「搖滾耶誕演唱會」將於明(24)晚演出，台南市政府今日在台南大員皇冠假日酒店召開宣美SUNMI來台記者會，熱烈歡迎韓國女神宣美SUNMI來到美食之都台南。主持人吳建恆表示，宣美SUNMI第一次來台南公開演出，將帶來5首熱門歌曲，不管現場或看轉播的觀眾，可以感受到宣美的舞台魅力。

市府表示，宣美SUNMI 在2017年後以個人名義推出單曲回歸樂壇，連續唱紅「24小時也不夠」、「滿月」、「pporappippam」等歌曲，一首「Gashina」更颳起一股宣美旋風，海內外擁有廣大粉絲，在韓國這幾年橫掃各大音樂榜屢次拿下冠軍，今年6月推出新單曲「Heart Burn」，入圍2022年MAMA大獎最佳舞蹈表演SOLO，舞台魅力相當吸睛。

明晚「搖滾耶誕演唱會」卡司陣容堅強，有八三夭、告五人、壞特?te、原子少年OZONE、同理、劉亮延、荷蘭美聲馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）、英國歌手李美潔（Mary-Jess）演出，歡迎大家一起來搖滾過耶誕，相關詳情可洽「台南好YOUNG」臉書專頁，活動官網查詢

市長黃偉哲歡迎宣美SUNMI來台南演出，向國內外歌迷行銷推廣台南美食小吃，創造觀光經濟效益商機，歡迎各地民眾一起來歡度耶誕。

今日記者會，準備知名安平豆花、蝦捲、牛肉湯、擔仔麵、蜜餞、米糕、小籠包、肉丸、虱目魚粥及珍珠奶茶等道地台南美食小吃，種類相當豐富；英國歌手李美潔（Mary-Jess）也品嘗珍珠奶茶，場面相當熱絡。

明晚台南耶延搖滾滾演唱會，韓國女神宣美SUNMI獨家為台南獻唱，市府下午召開歡迎記者會。圖／台南市府提供
明晚台南耶延搖滾滾演唱會，韓國女神宣美SUNMI獨家為台南獻唱，市府下午召開歡迎記者會。圖／台南市府提供
明晚台南耶延搖滾滾演唱會，韓國女神宣美SUNMI獨家為台南獻唱，市府下午召開歡迎記者會。圖／台南市府提供
明晚台南耶延搖滾滾演唱會，韓國女神宣美SUNMI獨家為台南獻唱，市府下午召開歡迎記者會。圖／台南市府提供
明晚台南耶延搖滾滾演唱會，韓國女神宣美SUNMI獨家為台南獻唱，市府下午召開歡迎記者會。圖／台南市府提供
明晚台南耶延搖滾滾演唱會，韓國女神宣美SUNMI獨家為台南獻唱，市府下午召開歡迎記者會。圖／台南市府提供

台南 珍珠奶茶 演唱會

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