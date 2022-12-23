快訊

女助理被開單卻要警察寫報告 立委劉世芳代她道歉了

家扶社工化身耶誕老公公 送上孩子期盼的心願禮物

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義家扶中心化身耶誕老公公，將孩子心願禮物送到家。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義家扶中心化身耶誕老公公，將孩子心願禮物送到家。圖／嘉義家扶中心提供

嘉義家扶中心獲耐斯王子大飯店認領轉贈的200份心願禮物以及聖彼得幼兒園全校師生所準備的88份耶誕禮物，共計288份禮物，由社工化身為耶誕老公公，禮物全數送出，讓小朋友在耶誕前夕拿到自己許願的禮物，興奮不已。

就讀小二的「阿宥」，從小由阿公照顧，因家境困難，沒有書桌，因此就讀國小一年級開始，都在飯桌寫字完成功課，有時寫到一半遇到吃飯時間就要先把功課收起來，吃完飯後再把還沒寫完的功課拿出來寫，飯桌就是書桌，如今許願獲得一張書桌，笑得很滿足，因為可以連續不中斷的專心寫功課，也可以在書桌上畫圖、讀書了。

就讀小二的「小榮」，父親去年罹癌，看到爸爸接受化療之外，載自己到學校後，不用去醫院的日子，還要去工地打工，覺得爸爸好辛苦，因此許願，希望能獲得一輛腳踏車，這樣就可以自己騎車去上學，減輕爸爸的負擔，當腳踏車心願真的實現的時候，雀躍不已。

中心主任沈明彥表示，感謝耐斯王子大飯店及聖彼得幼兒園，連續多年捐贈耶誕禮物，在這寒冷、充滿耶誕氣息的月份，傳遞溫馨滿溢的關愛，讓孩子們收到自己許願的耶誕禮物，同時也感受到暖心祝福。

嘉義家扶中心化身耶誕老公公，將孩子心願禮物送到家。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義家扶中心化身耶誕老公公，將孩子心願禮物送到家。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義家扶中心化身耶誕老公公，將孩子心願禮物送到家。圖／嘉義家扶中心提供
嘉義家扶中心化身耶誕老公公，將孩子心願禮物送到家。圖／嘉義家扶中心提供

爸爸 幼兒園 腳踏車 聖誕節

延伸閱讀

烏來Kiri背簍燒毀難修復 保留殘缺作品化身教具

迎耶誕！中國附醫昨晚音樂會 兒醫病童今喜收耶誕禮物

書房擺設遵守這六項 事業運、學業運直直升！

萌！童醫院護理發揮巧思 24位新生兒化身耶誕小天使

相關新聞

影╱台南議員方一峰「被請上車」 影片曝光林依婷為父親喊冤

國民黨台南市議員方一峰昨天下午傳出被人請上車，要求在議長選舉時，只能「不出席」、「投自己」擇一決定，警方後來查出其中一人...

台南議長選舉／遭指恐嚇藍議員 民進黨執委林士傑宣布退黨

台南市正副議長選舉將在25日舉行，但今天驚傳國民黨2名議員被威脅，其中，民進黨台南市黨部執行委員林士傑遭指控涉及恐嚇國民...

嘉義市正副議長之爭 蘇澤峰秀良民證表態參選

無黨籍嘉義市副議長蘇澤峰今天提供自己的警察刑事紀錄證明，證明沒有曾犯如民進黨、國民黨團所提的「排黑條款」法條，他將與新科...

鐵道迷注意！卡位追五分車 雲林「甜蜜蜜」遊程出爐了

全台唯一仍以五分車載運甘蔗的虎尾糖廠，12月到隔年3月是製糖季，雲林縣政府結合2022鐵道旅遊年，與虎尾糖廠推出「追五分...

新科議員顏嘉葦用選票補助 推動消弭偏鄉「月經貧窮」

雲林縣新科議員顏嘉葦今天將22萬6320元選舉得票補助款，全數捐助台西鄉泉州、尚德兩國小，除加強課業才藝之用，更履行她消...

台南好Young演唱會、多場耶誕活動登場 市區道路管制

台南市政府舉辦的「台南好Young 耶誕搖滾演唱會」周末開唱，明天下午1點起至12點安平區市府周邊建平路、南島路及東西南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。