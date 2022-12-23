家扶社工化身耶誕老公公 送上孩子期盼的心願禮物

嘉義家扶中心獲耐斯王子大飯店認領轉贈的200份心願禮物以及聖彼得幼兒園全校師生所準備的88份耶誕禮物，共計288份禮物，由社工化身為耶誕老公公，禮物全數送出，讓小朋友在耶誕前夕拿到自己許願的禮物，興奮不已。

就讀小二的「阿宥」，從小由阿公照顧，因家境困難，沒有書桌，因此就讀國小一年級開始，都在飯桌寫字完成功課，有時寫到一半遇到吃飯時間就要先把功課收起來，吃完飯後再把還沒寫完的功課拿出來寫，飯桌就是書桌，如今許願獲得一張書桌，笑得很滿足，因為可以連續不中斷的專心寫功課，也可以在書桌上畫圖、讀書了。

就讀小二的「小榮」，父親去年罹癌，看到爸爸接受化療之外，載自己到學校後，不用去醫院的日子，還要去工地打工，覺得爸爸好辛苦，因此許願，希望能獲得一輛腳踏車，這樣就可以自己騎車去上學，減輕爸爸的負擔，當腳踏車心願真的實現的時候，雀躍不已。