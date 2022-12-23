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華山台南大內天使站12周年 邀弱勢長輩手做應景耶誕樹

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
華山台南大內天使站12周年，邀弱勢長輩手做應景耶誕樹。記者周宗禎／翻攝
華山台南大內天使站12周年，邀弱勢長輩手做應景耶誕樹。記者周宗禎／翻攝

華山基金會台南大內愛心天使站在地服務今滿12年，陪伴167位弱勢長輩走過孤苦無依的日子，為感謝在地長期支持的善士及義工們，在石子瀨社區活動中心舉辦「建站十二周年感恩茶會」，邀請長輩與來賓共同製作耶誕樹，提前感受耶誕節歡樂氣氛，也讓幾年來因疫情無法相聚的長輩們再次相見歡。

大內站長李清晏播放影片說明華山服務內容，頒發衛福部志願服務銀質獎給義工王麗秋，也向一路走來不離不棄的義工們表達感謝。

接著李梵榳老師講解耶誕樹裝飾步驟，帶領長輩與來賓義工一起完成，阿公阿嬤雖然雙手沾滿膠水，但看到自己做的成品都覺得很有成就感。基金會希望藉此活動號召更多熱心民眾加入「愛老人」行列，讓服務網絡更加周全、照顧更多在地孤老。

華山基金會表示，已在台澎金馬成立近400個愛心天使站，服務近3萬失能、失智、失依長輩，提供年節關懷、陪同就醫、物資協助及促進社會參與等服務，以「鄉親助鄉親」的服務理念，建立社區互助自助模式，一同打造長輩第二個家。邀請大家加入愛老人行列，幫助弱勢長輩「擁抱愛 不孤單」，讓溫暖持續。認助一位長輩每月1250、一年15000元，愛心專線06-2511320李清晏站長。

華山台南大內天使站12周年，邀弱勢長輩手做應景耶誕樹。記者周宗禎／翻攝
華山台南大內天使站12周年，邀弱勢長輩手做應景耶誕樹。記者周宗禎／翻攝
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華山台南大內天使站12周年，邀弱勢長輩手做應景耶誕樹。記者周宗禎／翻攝
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義工 愛心 華山基金會

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