華山台南大內天使站12周年 邀弱勢長輩手做應景耶誕樹

華山基金會台南大內愛心天使站在地服務今滿12年，陪伴167位弱勢長輩走過孤苦無依的日子，為感謝在地長期支持的善士及義工們，在石子瀨社區活動中心舉辦「建站十二周年感恩茶會」，邀請長輩與來賓共同製作耶誕樹，提前感受耶誕節歡樂氣氛，也讓幾年來因疫情無法相聚的長輩們再次相見歡。

大內站長李清晏播放影片說明華山服務內容，頒發衛福部志願服務銀質獎給義工王麗秋，也向一路走來不離不棄的義工們表達感謝。

接著李梵榳老師講解耶誕樹裝飾步驟，帶領長輩與來賓義工一起完成，阿公阿嬤雖然雙手沾滿膠水，但看到自己做的成品都覺得很有成就感。基金會希望藉此活動號召更多熱心民眾加入「愛老人」行列，讓服務網絡更加周全、照顧更多在地孤老。