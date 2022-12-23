快訊

女助理被開單卻要警察寫報告 立委劉世芳代她道歉了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影╱台南議員方一峰「被請上車」 影片曝光林依婷為父親喊冤

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨新科台南市議員林依婷下午到佳里警分局針對媒體不實報導提告。圖／林依婷提供
民進黨新科台南市議員林依婷下午到佳里警分局針對媒體不實報導提告。圖／林依婷提供

國民黨台南議員方一峰昨天下午傳出被人請上車，要求在議長選舉時，只能「不出席」、「投自己」擇一決定，警方後來查出其中一人是台南區漁會理事長林士傑，也是民進黨新科台南市議員林依婷的父親，林依婷晚間發出聲明，堅信自己父親為人，針對不實言論下午已到佳里警分局已提告。

林依婷聲明指出，以台南市警察局今日發布之新聞稿內容，並未提到方一峰有受到人身自由的限制，今日(23日)還能在台南市議會議長室與郭信良議長見面，因此並未如同某些新聞報導「林依婷的親生父親林士傑，光天化日之下去恐嚇擄議員」，該媒體未依照警方的內容如實報導，而多加臆測增添紛擾，他和父親林士傑將對該新聞提出告訴。

林依婷說，其次，當天事發現場在方一峰擔任總幹事的西港慶安宮側門，並且是自願上車，而一分鐘後隨即下車離開，無人攔阻，警方已調閱西港慶安宮的監視器，相信將還給她父親一個清白。她也想請問方一峰議員為何要指控她的父親涉及恐嚇以及妨礙投票？

林依婷說，她的父親在筆錄中有詳實敘述，確有跟方一峰請託，請他不要投給郭信良，是因認為郭信良長期種種行為，不是市民可託付之人。

據指出，昨天傍晚5時30分左右，有輛廂型車停在西港區慶安宮附近道路，從曝光影片可看到方一峰先在旁邊等候，沒多久黑色廂型車抵達，方一峰上車沒多久後就下車。

民進黨新科市議員林依婷（左）日前在臉書貼文為父親林士傑慶生。圖／取自林依婷臉書粉專
民進黨新科市議員林依婷（左）日前在臉書貼文為父親林士傑慶生。圖／取自林依婷臉書粉專
國民黨台南市議員方一峰昨天下午在西港慶安宮旁等廂型車影片曝光。圖／讀者提供
國民黨台南市議員方一峰昨天下午在西港慶安宮旁等廂型車影片曝光。圖／讀者提供

林依婷 台南 議員

延伸閱讀

影／台南正副議長選前傳出市議員遭恐嚇 警察局長方仰寧說明

遭指控恐嚇藍營議員 台南區漁會理事長林士傑5萬交保

台南議長選舉／遭指恐嚇藍議員 民進黨執委林士傑宣布退黨

南市議員傳被威脅 郭信良：民進黨執政、要重視治安

相關新聞

影╱台南議員方一峰「被請上車」 影片曝光林依婷為父親喊冤

國民黨台南市議員方一峰昨天下午傳出被人請上車，要求在議長選舉時，只能「不出席」、「投自己」擇一決定，警方後來查出其中一人...

台南議長選舉／遭指恐嚇藍議員 民進黨執委林士傑宣布退黨

台南市正副議長選舉將在25日舉行，但今天驚傳國民黨2名議員被威脅，其中，民進黨台南市黨部執行委員林士傑遭指控涉及恐嚇國民...

嘉義市正副議長之爭 蘇澤峰秀良民證表態參選

無黨籍嘉義市副議長蘇澤峰今天提供自己的警察刑事紀錄證明，證明沒有曾犯如民進黨、國民黨團所提的「排黑條款」法條，他將與新科...

鐵道迷注意！卡位追五分車 雲林「甜蜜蜜」遊程出爐了

全台唯一仍以五分車載運甘蔗的虎尾糖廠，12月到隔年3月是製糖季，雲林縣政府結合2022鐵道旅遊年，與虎尾糖廠推出「追五分...

新科議員顏嘉葦用選票補助 推動消弭偏鄉「月經貧窮」

雲林縣新科議員顏嘉葦今天將22萬6320元選舉得票補助款，全數捐助台西鄉泉州、尚德兩國小，除加強課業才藝之用，更履行她消...

台南好Young演唱會、多場耶誕活動登場 市區道路管制

台南市政府舉辦的「台南好Young 耶誕搖滾演唱會」周末開唱，明天下午1點起至12點安平區市府周邊建平路、南島路及東西南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。