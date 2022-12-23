聽新聞
test
0:00 / 0:00
影╱台南議員方一峰「被請上車」 影片曝光林依婷為父親喊冤
國民黨台南市議員方一峰昨天下午傳出被人請上車，要求在議長選舉時，只能「不出席」、「投自己」擇一決定，警方後來查出其中一人是台南區漁會理事長林士傑，也是民進黨新科台南市議員林依婷的父親，林依婷晚間發出聲明，堅信自己父親為人，針對不實言論下午已到佳里警分局已提告。
林依婷聲明指出，以台南市警察局今日發布之新聞稿內容，並未提到方一峰有受到人身自由的限制，今日(23日)還能在台南市議會議長室與郭信良議長見面，因此並未如同某些新聞報導「林依婷的親生父親林士傑，光天化日之下去恐嚇擄議員」，該媒體未依照警方的內容如實報導，而多加臆測增添紛擾，他和父親林士傑將對該新聞提出告訴。
林依婷說，其次，當天事發現場在方一峰擔任總幹事的西港慶安宮側門，並且是自願上車，而一分鐘後隨即下車離開，無人攔阻，警方已調閱西港慶安宮的監視器，相信將還給她父親一個清白。她也想請問方一峰議員為何要指控她的父親涉及恐嚇以及妨礙投票？
林依婷說，她的父親在筆錄中有詳實敘述，確有跟方一峰請託，請他不要投給郭信良，是因認為郭信良長期種種行為，不是市民可託付之人。
據指出，昨天傍晚5時30分左右，有輛廂型車停在西港區慶安宮附近道路，從曝光影片可看到方一峰先在旁邊等候，沒多久黑色廂型車抵達，方一峰上車沒多久後就下車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言