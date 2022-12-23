影╱台南議員方一峰「被請上車」 影片曝光林依婷為父親喊冤

國民黨台南市議員方一峰昨天下午傳出被人請上車，要求在議長選舉時，只能「不出席」、「投自己」擇一決定，警方後來查出其中一人是台南區漁會理事長林士傑，也是民進黨新科台南市議員林依婷的父親，林依婷晚間發出聲明，堅信自己父親為人，針對不實言論下午已到佳里警分局已提告。

林依婷聲明指出，以台南市警察局今日發布之新聞稿內容，並未提到方一峰有受到人身自由的限制，今日(23日)還能在台南市議會議長室與郭信良議長見面，因此並未如同某些新聞報導「林依婷的親生父親林士傑，光天化日之下去恐嚇擄議員」，該媒體未依照警方的內容如實報導，而多加臆測增添紛擾，他和父親林士傑將對該新聞提出告訴。

林依婷說，其次，當天事發現場在方一峰擔任總幹事的西港慶安宮側門，並且是自願上車，而一分鐘後隨即下車離開，無人攔阻，警方已調閱西港慶安宮的監視器，相信將還給她父親一個清白。她也想請問方一峰議員為何要指控她的父親涉及恐嚇以及妨礙投票？

林依婷說，她的父親在筆錄中有詳實敘述，確有跟方一峰請託，請他不要投給郭信良，是因認為郭信良長期種種行為，不是市民可託付之人。