真人版變形金剛參加運動會 大成商工校慶像演電影
雲林縣虎尾鎮大成商工今天為學校過了一個很特別的生日趴，以真人版機器變形金剛，帶領全校師生運動員宣誓，校慶運動會在變形金剛宣誓後開始，為整個運動會帶入高潮，全校師生融入歡樂氣氛中，共度快樂57歲生日。
大成商工校長雷新峰表示，往年校慶運動會都在校外租借場地辦理，今年在校內舉行，主要是希望讓學生對學校更有認同感，也在校內留下更美好回憶，所以決定在校內舉辦校慶。
今年最特別的是真人版的變形金鋼，參加大成運動會，偌大的金剛裡，真人操作，學手投足，和電影版的變形金剛一模一樣，它也參加大隊繞行，並回到司令台前帶領全校師生宣誓，讓整場運動會宛如融入電影中，讓學生充滿科幻想像。
今年除了運動會，午餐特別開放以班為單位，各班級大開火鍋大餐，讓學生在冷冷的冬天裡，體會同學彼此取暖樂趣，加深溫馨的同窗情，每個班級菜色大車拼，餐飲科更大顯身手，端出專業級火鍋，讓校園香噴噴，充滿聖誕節歡樂氣氛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言