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真人版變形金剛參加運動會 大成商工校慶像演電影

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林大成商工今天為學校過了一個很特別的生日趴，真人版機器變形金剛，帶領全校運動員宣誓，為學校歡度57歲快樂生日。記者蔡維斌／翻攝
雲林大成商工今天為學校過了一個很特別的生日趴，真人版機器變形金剛，帶領全校運動員宣誓，為學校歡度57歲快樂生日。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣虎尾鎮大成商工今天為學校過了一個很特別的生日趴，以真人版機器變形金剛，帶領全校師生運動員宣誓，校慶運動會在變形金剛宣誓後開始，為整個運動會帶入高潮，全校師生融入歡樂氣氛中，共度快樂57歲生日。

大成商工校長雷新峰表示，往年校慶運動會都在校外租借場地辦理，今年在校內舉行，主要是希望讓學生對學校更有認同感，也在校內留下更美好回憶，所以決定在校內舉辦校慶。

今年最特別的是真人版的變形金鋼，參加大成運動會，偌大的金剛裡，真人操作，學手投足，和電影版的變形金剛一模一樣，它也參加大隊繞行，並回到司令台前帶領全校師生宣誓，讓整場運動會宛如融入電影中，讓學生充滿科幻想像。

今年除了運動會，午餐特別開放以班為單位，各班級大開火鍋大餐，讓學生在冷冷的冬天裡，體會同學彼此取暖樂趣，加深溫馨的同窗情，每個班級菜色大車拼，餐飲科更大顯身手，端出專業級火鍋，讓校園香噴噴，充滿聖誕節歡樂氣氛。

雲林大成商工今天為學校過了一個很特別的生日趴，真人版機器變形金剛，帶領全校運動員宣誓，為學校歡度57歲快樂生日。記者蔡維斌／翻攝
雲林大成商工今天為學校過了一個很特別的生日趴，真人版機器變形金剛，帶領全校運動員宣誓，為學校歡度57歲快樂生日。記者蔡維斌／翻攝
冷天中各班大開火鍋趴歡度校慶。記者蔡維斌／翻攝
冷天中各班大開火鍋趴歡度校慶。記者蔡維斌／翻攝
神轎隊也進場表演踩轎。記者蔡維斌／翻攝
神轎隊也進場表演踩轎。記者蔡維斌／翻攝
雲林大成商工今天為學校過了一個很特別的生日趴，真人版機器變形金剛，帶領全校運動員宣誓，為學校歡度57歲快樂生日。記者蔡維斌／翻攝
雲林大成商工今天為學校過了一個很特別的生日趴，真人版機器變形金剛，帶領全校運動員宣誓，為學校歡度57歲快樂生日。記者蔡維斌／翻攝
雲林大成商工今天為學校過了一個很特別的生日趴，真人版機器變形金剛，帶領全校運動員宣誓，為學校歡度57歲快樂生日。記者蔡維斌／翻攝
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