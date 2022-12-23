真人版變形金剛參加運動會 大成商工校慶像演電影

雲林縣虎尾鎮大成商工今天為學校過了一個很特別的生日趴，以真人版機器變形金剛，帶領全校師生運動員宣誓，校慶運動會在變形金剛宣誓後開始，為整個運動會帶入高潮，全校師生融入歡樂氣氛中，共度快樂57歲生日。

大成商工校長雷新峰表示，往年校慶運動會都在校外租借場地辦理，今年在校內舉行，主要是希望讓學生對學校更有認同感，也在校內留下更美好回憶，所以決定在校內舉辦校慶。

今年最特別的是真人版的變形金鋼，參加大成運動會，偌大的金剛裡，真人操作，學手投足，和電影版的變形金剛一模一樣，它也參加大隊繞行，並回到司令台前帶領全校師生宣誓，讓整場運動會宛如融入電影中，讓學生充滿科幻想像。