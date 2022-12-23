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嘉縣府與議會辦聯誼 募款助弱勢

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣議會議長張明達（左四）代表捐贈全縣8家身心障礙福利機構代表。記者魯永明／攝影
嘉義縣議會議長張明達（左四）代表捐贈全縣8家身心障礙福利機構代表。記者魯永明／攝影

嘉義縣長翁章梁、議長張明達連任，後天就職，張明達可望再度高票蟬聯議長寶座，翁、張再度攜手守護綠色執政，拚4年，上午議會本屆次最後臨時會閉幕，中午議會舉辦歲末「人間有愛、心手相連」聯誼餐會，翁章梁、張明達上台，合唱「思慕的人」，流露愉悅神情，獲滿堂采。

張明達2014上任，為照顧弱勢，每年年底辦理「人間有愛、心手相連」寒冬送暖公益活動，今年邀請全縣8家身心障礙福利機構與全體院生代表約120人餐聚，嘉縣獸醫師公會與家畜防治所連續8年，配合活動招募慈善物資捐贈，農漁畜業者主動響應參與，今年更有多家民間企業共襄盛舉愛心捐助。

新冠疫情影響經濟生活，造成慈善捐款大幅減少，但張明達發起慈善活動捐助未減反增，讓人感受人間溫暖，張明達感謝大家熱情付出參與，出席餐會有翁章梁及縣府局處長，副議長陳怡岳及10多位議員，張明達代表捐贈物資與現金，給各身心障礙福利機構，同時致贈感謝狀給捐助者。

今年議會提供200戶邊緣戶，每戶3000元商品提貨券，身心障礙機構院生375人每人500元商品提貨券；強本汽車交通公司、昱毅營造公司、昌吉營造公司、英威康科技公司各捐20萬元，興安營造公司捐10萬元、阿里山神木賓館捐5萬元，6家民營企業共捐95萬元捐助弱勢團體。慈善餐會溫馨熱鬧。

嘉縣獸醫師公會與家畜防治所連續8年，配合活動招募慈善物資捐贈，農漁畜業者主動響應參與。記者魯永明／攝影
嘉縣獸醫師公會與家畜防治所連續8年，配合活動招募慈善物資捐贈，農漁畜業者主動響應參與。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁（左）議長張明達連任（右）後天就職，張明達可望再度高票蟬聯議長寶座，中午議會舉辦歲末聯誼餐會，翁、張上台合唱「思慕的人」，流露愉悅神情，獲滿堂采。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁（左）議長張明達連任（右）後天就職，張明達可望再度高票蟬聯議長寶座，中午議會舉辦歲末聯誼餐會，翁、張上台合唱「思慕的人」，流露愉悅神情，獲滿堂采。記者魯永明／攝影

翁章梁 獸醫師 阿里山

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