嘉縣府與議會辦聯誼 募款助弱勢

嘉義縣長翁章梁、議長張明達連任，後天就職，張明達可望再度高票蟬聯議長寶座，翁、張再度攜手守護綠色執政，拚4年，上午議會本屆次最後臨時會閉幕，中午議會舉辦歲末「人間有愛、心手相連」聯誼餐會，翁章梁、張明達上台，合唱「思慕的人」，流露愉悅神情，獲滿堂采。

張明達2014上任，為照顧弱勢，每年年底辦理「人間有愛、心手相連」寒冬送暖公益活動，今年邀請全縣8家身心障礙福利機構與全體院生代表約120人餐聚，嘉縣獸醫師公會與家畜防治所連續8年，配合活動招募慈善物資捐贈，農漁畜業者主動響應參與，今年更有多家民間企業共襄盛舉愛心捐助。

新冠疫情影響經濟生活，造成慈善捐款大幅減少，但張明達發起慈善活動捐助未減反增，讓人感受人間溫暖，張明達感謝大家熱情付出參與，出席餐會有翁章梁及縣府局處長，副議長陳怡岳及10多位議員，張明達代表捐贈物資與現金，給各身心障礙福利機構，同時致贈感謝狀給捐助者。