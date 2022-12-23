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鐵道迷注意！卡位追五分車 雲林「甜蜜蜜」遊程出爐了

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林知名景點虎尾鐵橋今年8月加入光環境元素後，夜間也有許多人到此欣賞其建築之美。記者陳苡葳／攝影
雲林知名景點虎尾鐵橋今年8月加入光環境元素後，夜間也有許多人到此欣賞其建築之美。記者陳苡葳／攝影

全台唯一仍以五分車載運甘蔗的虎尾糖廠，12月到隔年3月是製糖季，雲林縣政府結合2022鐵道旅遊年，與虎尾糖廠推出「追五分車甜蜜蜜」2天1夜限定遊程，10梯次即日起開放網路報名，透過探訪製糖工廠、享用虎糖風味料理，及入住糖廠第3公差宿舍等，引領遊客徜徉糖業文化之旅。

縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君等人，今在甫獲瑞士LIT LIGHTING DESIGN AWARDS 2022照明設計獎的虎尾鐵橋，舉行「追五分車甜蜜蜜」季節限定遊程宣傳活動。

緊鄰虎尾鐵橋的虎尾糖廠，是全台唯二還在製糖的廠區，且仍以五分車載運甘蔗，現在製糖季，在街上即能見到其景。張麗善說，五分車是許多人的共同記憶，此時也有不少鐵道迷，會專程到訪「追火車」，在九番看著卡車將甘蔗倒入五分車，再追著五分車一直到北溪社區，看著五分車與高鐵交會，當地獨有景象一覽無遺。

為讓遊客感覺更好玩，縣府推出「追五分車甜蜜蜜」季節限定遊程，今年新增至10梯次，包括深訪製糖工廠及全台唯一酒精槽，享用虎糖風味料理、入住糖廠第3公差宿舍、騎讀虎尾，一賭世界唯一三鐵（鐵馬、五分車、高鐵）同框奇景等，詳情可在「雲林記憶Cool」臉書粉絲專頁洽詢報名，首梯1月7、8日，最後梯次為3月31日、4月1日。

張麗善說，縣府在期間限定的製糖季，整合文創事業、在地商家、飯店及旅遊業者、景點等舉辦走讀遊程，活化轉型歷史現場，提升經濟效益，也希望翻轉雲林「不好玩」的刻版印象，讓更多古蹟之美，在遊客心中留下新的深刻回憶。

雲林知名景點虎尾鐵橋緊鄰全台唯一仍以五分車載運甘蔗製糖的虎尾糖廠，縣府趁勝追擊，整合推出「追五分車甜蜜蜜」季節限定遊程。記者陳苡葳／攝影
雲林知名景點虎尾鐵橋緊鄰全台唯一仍以五分車載運甘蔗製糖的虎尾糖廠，縣府趁勝追擊，整合推出「追五分車甜蜜蜜」季節限定遊程。記者陳苡葳／攝影
「追五分車甜蜜蜜」季節限定遊程將入住糖廠第3公差宿舍，讓遊客體驗古蹟歷史建築之美。圖／雲林記憶Cool提供
「追五分車甜蜜蜜」季節限定遊程將入住糖廠第3公差宿舍，讓遊客體驗古蹟歷史建築之美。圖／雲林記憶Cool提供
雲林縣長張麗善（前排中）等人今天公布「追五分車甜蜜蜜」季節限定遊程報名訊息。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（前排中）等人今天公布「追五分車甜蜜蜜」季節限定遊程報名訊息。記者陳苡葳／攝影

五分車 雲林 甘蔗 台鐵

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