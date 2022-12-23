鐵道迷注意！卡位追五分車 雲林「甜蜜蜜」遊程出爐了

全台唯一仍以五分車載運甘蔗的虎尾糖廠，12月到隔年3月是製糖季，雲林縣政府結合2022鐵道旅遊年，與虎尾糖廠推出「追五分車甜蜜蜜」2天1夜限定遊程，10梯次即日起開放網路報名，透過探訪製糖工廠、享用虎糖風味料理，及入住糖廠第3公差宿舍等，引領遊客徜徉糖業文化之旅。

縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君等人，今在甫獲瑞士LIT LIGHTING DESIGN AWARDS 2022照明設計獎的虎尾鐵橋，舉行「追五分車甜蜜蜜」季節限定遊程宣傳活動。

緊鄰虎尾鐵橋的虎尾糖廠，是全台唯二還在製糖的廠區，且仍以五分車載運甘蔗，現在製糖季，在街上即能見到其景。張麗善說，五分車是許多人的共同記憶，此時也有不少鐵道迷，會專程到訪「追火車」，在九番看著卡車將甘蔗倒入五分車，再追著五分車一直到北溪社區，看著五分車與高鐵交會，當地獨有景象一覽無遺。

為讓遊客感覺更好玩，縣府推出「追五分車甜蜜蜜」季節限定遊程，今年新增至10梯次，包括深訪製糖工廠及全台唯一酒精槽，享用虎糖風味料理、入住糖廠第3公差宿舍、騎讀虎尾，一賭世界唯一三鐵（鐵馬、五分車、高鐵）同框奇景等，詳情可在「雲林記憶Cool」臉書粉絲專頁洽詢報名，首梯1月7、8日，最後梯次為3月31日、4月1日。