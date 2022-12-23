新科議員顏嘉葦用選票補助 推動消弭偏鄉「月經貧窮」

雲林縣新科議員顏嘉葦今天將22萬6320元選舉得票補助款，全數捐助台西鄉泉州、尚德兩國小，除加強課業才藝之用，更履行她消弭偏鄉「月經貧窮」的獨特政見，將補助高年級女童購買衛生棉，落實生理衛教，未來更將持續擴大爭取國中女生每人每月200元的衛生用品補助。

雲林縣新科議員顏嘉葦是政治素人，也是兩個孩子的媽媽，對教育問題尤為重視，身為台西媳婦，發現沿海偏鄉許多正值青春期女孩，出現「月經貧窮」的現象相對嚴重，因此將爭取國中女生的生理衛生用品補助納入政見，這也是雲林縣選舉以來，正視「月經貧窮」並納入政見的第1人。

她說，所謂「月經貧窮」是指正值青春期少女，因家庭經濟因素買不起所需的衛生用品，也有人為了省錢，延長更換衛生棉時間，導致感染，盡管台灣人均GDP已達3.6萬美元，但這樣的生理衛教貧乏現象在偏鄉仍多，這些女性需要協助才能健康安全度過每個月的經期。

顏嘉葦說，今天捐出選舉補助款只是一個開端，以微薄的捐助先幫助偏鄉少女擁有衛生用品的基本需求，好能安心讀書。未來她上任後仍會持續推動，爭取讓雲林縣的國中女生或進入青春期女童，每月能有200元的衛生用品補助。

泉州國小校長李娟娟、尚德國小校長林文源今天代表受贈，同時也送每位小朋友可愛的耶誕蛋糕，使校園充滿濃濃耶誕喜氣。