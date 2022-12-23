台南好Young 演唱會、多場耶誕活動登場 市區道路管制

台南市政府舉辦的「台南好Young 耶誕搖滾演唱會」周末開唱，明天下午1點起至12點安平區市府周邊建平路、南島路及東西南榕大道將配合活動進行交通管制，預計車潮將湧入永華路、府前路及中華西路周邊，請參加民眾將車輛停放於運河星鑽及建平三街的活動臨時停車場，步行至市府西側廣場的會場，以減少尋找停車位的不便。

交通局也建議來往台南府城東西地區的民眾請提前改道，多利用健康路、民權路及和緯路；南北往來民眾建議改行金華路及公園路。

交通局表示，本周12月24日至25日，海安路二段有海安商圈主辦的「2022繽紛聖誕節」，將管制海安路（中正路—民生路）雙向道路，以及天壇暨五條港區商圈發展協會主辦的「百鳳凰府城漢方文化巡禮活動」，管制海安路（民生路—民族路）南向道路；

觀光旅遊局辦理「2022台南聖誕燈節_系列活動」，也將於河樂廣場周邊環河街（民生路二段與金華新路中間路段）、中正路南北側路段（環河街至金華路三段）、河中街路段進行交通管制。預期康樂街、民生路、民族路及府前路將容易出現交通壅塞情形，請民眾出遊前多加注意路況，預先改道。

為減少活動周邊地區交通壅塞情形，交通局呼籲參加活動的市民朋友多利用大眾運輸工具（公車路線：0路、6路、10路、14路、19路、70路、77路及H31(高鐵臺南站)等8線公車，可於會場鄰近的「生活美學館」、「家樂福」、「市政中心(永華路) 」、「南台別院」站位下車；詳細公車資訊請洽「大台南公車網站查詢）。

因應活動人潮及車潮湧入，交通局規畫活動接駁車，民眾可搭乘火車或公路客運至火車站及台南轉運站搭乘活動接駁專車，以減少使用私人運具造成交通壅塞及停車不便的情形。