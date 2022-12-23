台南政壇接連爆亂象 民進黨市黨部：要用行動贏回信任

台南市接連發生88發槍擊案、扯出光電利益黑金介入正副議長選舉、市府一級主管涉貪，今又爆出民進黨前中執委郭再欽退黨、民進黨南市黨部執委林士傑遭控涉恐嚇國民黨議員，民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，台灣人民這次已用選票教訓民進黨，民進黨願意勇敢承擔所有政治責任，盼黨員與支持者在不一致的意見能相互包容，讓民進黨往前走，再次成為台灣可以信賴的政黨，「清廉、勤政、愛鄉土」是民進黨人永遠不變的堅持。

針對市政府經發局長陳凱凌因涉貪弊案遭押，潘新傳說，民進黨應更深切地自清檢討，要實施更嚴謹的廉政公約，避免類似情事再度發生，未來黨部也會負起強力監督責任，民進黨繼續往前走的過程中，需要社會支持，黨員及支持者更要加倍努力，「用行動贏回台灣人民的信任」，用清廉執政擦亮「綠色執政、品質保證」的招牌。

25日將舉行正副議長選舉，潘新傳呼籲，黨籍議員應相忍為黨，黨員要團結一致，共同推動改革，民進黨從政同志應恪遵黨章黨綱及民進黨紀律規定，讓各界看見民進黨團結、改革的決心，對於郭再欽退黨予以尊重，司法檢調已在偵辦中，在這時間點是要集體面對、承擔反省問題並深刻檢討，再一次感動台灣人民。